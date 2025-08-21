Cisco wechselt Channel-Chef aus

Tim Coogan, Senior Vice President Global Partner Sales bei Cisco

Cisco hat die Führungposition seiner Global Partner Sales-Organisation neu besetzt. Tim Coogan leitet ab sofort den weltweiten Channel sowie das SMB & Mid-Market-Geschäft. Rodney Clark, der Architekt des neuen Partenrprogramms „Cisco 360“, bleibt vorerst als strategischer Berater bei Cisco.

Mitten in der Einführung des neuen Partnerprogramms wechselt Cisco den Verantwortlichen aus: Rodney Clark, der Architekt von „Cisco 360“, tritt nach nicht einmal zwei Jahren von der Position des weltweiten Channel-Chefs zurück. Er wird Cisco noch bis Jahresende als „strategischer Berater“ weiter unterstützen.

Die Führung seines weltweiten Partner-Ökosystems hat Cisco jetzt Tim Coogan übertragen. Er leitet als neuer Senior Vice President Global Partner Sales ab sofort den weltweiten Channel sowie das SMB & Mid-Market-Geschäft.

Während Clark Anfang 2024 von Johnson Controls kam, und frischen Wind in das Unternehmen bringen sollte, ist Coogan seit über zwei Jahrzehnten bei Cisco beschäftigt. Er leitete zuletzt das US-Commercial-Geschäft mit mehr als sieben Milliarden Dollar Jahresumsatz. Zuvor verantwortete er unter anderem weltweit den Enterprise-Bereich.

Coogan kennt also alle Facetten des Geschäfts von Cisco und ist auch für die Partner kein Unbekannter. „Unsere Partner tragen zu mehr als 90 Prozent zum Geschäftserfolg von Cisco bei, und ich freue mich darauf, auf diesem starken Fundament aufzubauen, um gemeinsam noch mehr zu erreichen“, betont der neue Channel-Chef in einem Linkedin-Post. Cisco habe sich stets für seine Partner und deren Erfolg engagiert und werde dies auch weiterhin tun. „Gleichzeitig bleibt der KMU- und Mittelstandsmarkt einer der dynamischsten Wachstumsmotoren in unserer Branche. Ich freue mich darauf, das volle Potenzial des Cisco-Portfolios auszuschöpfen, um diesen Kunden noch mehr Wert zu bieten und sie bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen“, so Coogan.

