Channel-Partner sind weltweit für rund 73 Prozent aller IT-Ausgaben verantwortlich. Das zeigt eine aktuelle Studie von Canalys. Besonders stark wächst der Markt für Cybersecurity und IT-Dienstleistungen.

Der weltweite IT-Markt wird dieses Jahr voraussichtlich um 3,5 Prozent auf 4,7 Billionen US-Dollar wachsen. Für die EMEA-Region prognostiziert Canalys dabei ein Wachstum von 3,4 Prozent. Der Wert der von Partnern gelieferten IT-Technologien und -Dienstleistungen 2023 soll laut Canalys mehr als 3,4 Billionen US-Dollar betragen. Das entspricht 73,1 Prozent des gesamten IT-Marktes.

Mehr als 70 Prozent der IT-Ausgaben werden über den Channel getätigt

Insgesamt sollen die IT-Ausgaben, die über Partner getätigt werden, um 3,7 Prozent wachsen und damit stärker als die direkten Ausgaben zwischen Kunden und Anbietern. „Dieser Branche steht eine spannende Zukunft bevor", so Matthew Ball, Chefanalyst bei Canalys. „Wir haben es hier mit einem Sektor zu tun, dessen Größe sich in den nächsten zehn Jahren fast verdoppeln wird, und mit einem Ökosystem von Hunderttausenden von Anbietern und Millionen von Vertriebspartnern. Angesichts der Bedeutung des Channels wird der Erfolg der Anbieter zunehmend von ihren Strategien für Wiederverkauf, Co-Sell, Co-Marketing, Co-Retention, Co-Development und Co-Innovation abhängen."

Die weltweiten IT-Ausgaben werden 2023 um 3,5 Prozent steigen

Als Wachstumsfelder sehen die Analysten Cybersicherheit, die um 11,1 Prozent auf 79 Milliarden Dollar steigen soll, sowie Produkte für die Netzwerk-Infrastruktur, Cloud-Anwendungen sowie allgemeine IT-Services. Ein stagnierendes oder negatives Wachstum prognostizieren sie für Server-, Speicher- sowie Clients.

Robustes Wachstum für 2024 in Sicht

Trotz wirtschaftlicher Bedenken, die in der ersten Jahreshälfte 2023 zu einer stärkeren Überprüfung der IT-Ausgaben führten, sehen die Analysten erste Anzeichen für eine steigende Nachfrage und eine allmähliche Lockerung der Haushaltsbeschränkungen in der zweiten Jahreshälfte. Canalys erwartet, dass sich das Wachstum der Branche im nächsten Jahr erholen wird, da Unternehmen und Regierungen weltweit ihre Investitionen in die technologische Erneuerung beschleunigen und aufgeschobene Projekte und neue Initiativen vorantreiben. Erste Prognosen für 2024 gehen von einem robusteren Wachstum von insgesamt 6,9 Prozent aus, wobei die IT-Ausgaben zum ersten Mal die Marke von 5 Billionen US-Dollar erreichen sollen.

Wachstumschancen für Anbieter und Vertriebspartner versprechen laut Ball die langfristigen Megatrends im Technologiebereich. „Digitale Transformation, Cybersicherheit, Compliance, Nachhaltigkeit und das Aufkommen von generativer KI werden das Engagement für IT-Services, die Einführung neuer Software und die Erneuerung der Infrastruktur unterstützen“. Doch die Branche müsse sich noch immer mit erheblichem Gegenwind auseinandersetzen. „Die drohende Rezession, steigende Zinssätze, hohe Inflation, Handelsstreitigkeiten und extreme Wetterereignisse werden weiterhin für viel Unruhe sorgen und das Vertrauen beeinträchtigen", so der Analyst.

Lesen sie mehr zum Thema