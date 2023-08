Scanner-Spezialist PFU ist mittlerweile eine Ricoh-Tochter und erhofft sich durch die neue Konzernmutter jede Menge Chancen. So werden jetzt das Portfolio um Smart-Meeting-Produkte von Ricoh erweitert und neue Vertriebspartner und Distributoren im AV-Bereich gesucht.

Vor fast einem Jahr hat Ricoh die Mehrheit an PFU übernommen. Der Hersteller, der Scanner bisher unter dem Markennamen „Fujitsu" produziert und vertrieben hatte, hat damit den Besitzer gewechselt. Ricoh hält jetzt 80 Prozent der PFU-Anteile, bei Fujitsu verbleiben die restlichen 20 Prozent.

Längst ist auch das Rebranding der bereits produzierten Geräte in vollem Gang, wie Roland Kastner, Regional Sales Manager DACH bei PFU (EMEA) Limited berichtet.

Die ersten Scanner mit Ricoh- statt wie bisher Fujitsu-Logo werden bereits seit Ende des Geschäftsjahres, Ende März, ausgeliefert. Bis Ende August 2023 darf PFU die Fujitsu-gelabelten Geräte noch verkaufen, laut Kastner sind aber noch einige auf Lager. Womöglich könnte es eine Verlängerung gegeben. Die Geräte, die schon im Channel oder beim Händler sind, dürfen natürlich unbegrenzt weiterverkauft werden.

Ansonsten hat sich bei PFU nichts verändert. Es seien die gleichen Produkte aus den gleichen Fabriken. Die Ansprechpartner und Entwickler sind die gleichen. „Für uns hat sich nur das Logo geändert“, so Kastner.

Auch bei Partnern, Distributoren und Kunden seien die neue Zugehörigkeit angekommen und laut Kastner kein Problem. Sogar im Behördenumfeld, wo Fujitsu traditionell eine dominante Rolle spiele, sei das bei den jüngsten Ausschreibungen kein Hindernis gewesen.

Die Beziehung zum neuen Mutterkonzern sei seitdem noch enger geworden. Denn mit Ricoh habe PFU schon vorher als Reseller für deren Produkte zusammengearbeitet. Auch Projekte habe man zusammen schon gestemmt. Große Synergieeffekte erwartet er vor allem im Vertrieb. Ricoh habe einen deutlich besseren Durchsatz beim Endkunden. Auf diese Expertise könne man jetzt zugreifen, so wie Ricoh auf die Channel-Kompetenz von PFU, dessen Produkte zu hundert Prozent indirekt vertrieben werden.

Roland Kastner, Regional Sales Manager DACH bei PFU

Profitieren sollte PFU auch von den zahlreichen Akquisitionen Ricos in den letzten Jahren, darunter Docuware, die für PFU schon seit langem ein wichtiger Partner im Dokumentenmanagement sind. Auch Ricohs Zukauf im AV-Umfeld birgt Chancen. Datavision ist einer der wichtigsten AV-Händler im deutschen Markt und hier entwickelt sich PFU mit seiner jüngsten Portfolioerweiterung hin.

Neue Devices für interaktive Meetings

Denn das Sortiment soll um intelligente Meeting Devices erweitert werden. Den Anfang machen die vor kurzem angekündigten „Ricoh Portable Mobile Monitors“, mobil nutzbare Bildschirme. Sie sind laut Ricoh die ersten Produkte, die innerhalb der neuen Kategorie „Ricoh Smart Device“ auf den Markt kommen. Weitere Produkte werden im Laufe des Jahres folgen, vielleicht auch aus anderen Produktbereichen, um das Portfolio für interaktive Meetings zu erweitern.

Die neuen audiovisuellen Geräte wurden speziell für die hybride Arbeitswelt von heute mit dem Ziel entwickelt, Meetings und Konferenzen produktiver zu gestalten, sowohl im individuellen Einsatz als auch in großen Unternehmen. Die neuen Produkte kommen alle aus der Ricoh-Produktion, werden in der EMEA-Region aber exklusiv über PFU auf den Markt gebracht. Ziel sei es laut Kastner, damit auch klassische AV-Händler und Systemhäuser zu adressieren und dem Channel eine zusätzliche Marktchance zu bieten. So können die Reseller umfassende, intelligente Lösungen für ihre Kunden auf Basis des Angebots eines Herstellers zusammenstellen. Mit ihnen lassen sich die besonderen Herausforderungen der Meetings einer hybriden Arbeitswelt adressieren.

