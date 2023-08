Kommende Woche soll Berlin wieder zum Hotspot der CE-Branche werden. Die IFA will erstmals unter neuer Messeleitung an die glorreichen Zeiten vor Corona anknüpfen. Der Reseller Park in Halle 25 ist schon mal gut gefüllt.

Nächste Woche trifft sich die CE-Branche vom 1. Bis 5. September wieder in Berlin. Die Messe will nach Corona und den internen Querelen erstmals unter neuer Leitung wieder an die erfolgreichen Zeiten vor 2020 anknüpfen, als die IFA aus allen Nähten platzte und gar nicht so viel Fläche hatte, wie nachgefragt wurde.

Für dieses Jahr melden die neuen Veranstalter – GfU und die Event-Gesellschaft Clarion – ausgebuchte Hallen, aber keine genauen Ausstellerzahlen. Auf der Webseite gibt es lediglich ein alphabetisches Ausstellerverzeichnis, in dem Besucher für sie interessante Aussteller suchen können. Auch ein aktueller Geländeplan ist anders als bei den früheren IFAs noch nicht online.

Dieses Jahr finden sich zahlreiche chinesische Hersteller auf der Aussteller-Liste. Einige große Namen aus der Unterhaltungselektronik, wie Sony, fehlen. Auch bei den IT-Anbietern klaffen Lücken. So sind Lenovo und Asus laut Ausstellerverzeichnis nicht mit einem Stand auf der Messe. Acer präsentiert seine Neuheiten nur bei den Showstoppers am Vortag der IFA. Dafür sind LG, MSI, Panasonic und Samsung wieder dabei.

Gut vertreten sind zudem die Hausgerätehersteller wie AEG, Bosch, Liebherr, Miele und Haier.

Seite 1 von 2

Der Channel trifft sich – wieder – in Berlin Channel-Hotspot Reseller Park

Lesen sie mehr zum Thema