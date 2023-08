VMware hat auf der VMware Explore 2023 in Las Vegas neue Produkte und Upgrades angekündigt. Auch Partnerschaften mit Intel, Nividia und Oracle sollen intensiviert werden. Die Neuerungen im Überblick.

VMware hat laut Unternehmensangaben die frühzeitige Verfügbarkeit eines neuen Cloud-basierten ESXi-Lebenszyklus-Management-Service in VMware vSphere+ angekündigt. IT-Administratoren sollen damit Upgrades für ihre ESXi-Flotte in verteilten Multi-vCenter-Umgebungen zentral und mit deutlich weniger Arbeitsschritten verwalten können.

Zu den weiteren Aktualisierungen von vSphere in der kommenden Version gehören:

Verdoppelung der GPU-Kapazität pro VM zur Unterstützung komplexerer KI/ML-Workloads

Ermöglichung eines intelligenteren Lastausgleichs zur Maximierung der Leistung von GPU-Investitionen

Verbesserte Self-Service-Tools, die DevOps-Ingenieur:innen und Entwickler:innen die Erstellung und Ausführung moderner Apps erleichtern sollen

Erweiterte Tanzu Application Platform

Mit einigen Erweiterungen für VMware Tanzu soll Kunden eine Komplettlösung für die Entwicklung, Bereitstellung und Optimierung von Anwendungen über Clouds hinweg geboten werden. Einige der Neuerungen im Einzelnen:

Die neue VMware Tanzu Application Engine (Beta) führt laut Unternehmensangaben eine Funktion für Anwendungsteams ein, um Geschäftsanforderungen wie Hochverfügbarkeit, sicherere Konnektivität und Skalierbarkeit zu erfüllen. Das Plattform-Engineering soll so in die Lage versetzt werden, diese Anforderungen in einen kuratierten Application Space zu verwirklichen.

Neues Lifecycle-Management für Azure Kubernetes Services (AKS) zusätzlich zu AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Tanzu Kubernetes Grid und Transparenz der Cluster-Kosten für Kubernetes FinOps powered by VMware Tanzu CloudHealth

Kuratierte App-Vorlagen auf dem Entwicklerportal sowie eine sicherere Supply-Chain-Automatisierung mit der Möglichkeit zur weiteren Anpassung der Erfahrung mit Beta-Unterstützung für ein Ökosystem von Open-Source- und DIY-Backstage-Plugins

Eine neue Verwaltungskonsole soll Plattformingenieur:innen die Konfiguration und den Betrieb von Funktionen und Anwendungen der Tanzu Application Platform ermöglichen.

Die neuen Tanzu Intelligence Services umfassen Teile des VMware Aria-Portfolios mit der gemeinsamen Datenplattform. Zu den Neuerungen gehören:

VMware Tanzu mit Intelligent Assist (Tech-Preview) soll den reaktiven Betrieb proaktiver gestalten und die Betriebsabläufe vereinfachen, indem es einen Chatbot auf Basis generativer KI bietet, der die föderierte Datenarchitektur der integrierten Lösungen von VMware Tanzu Hub nutzt.

VMware Tanzu Cloud Health arbeite mit ML-gestützte Prognosen (Beta). Dadurch soll es möglich sein, die Budgetplanung und die dynamische Kubernetes-Rechtsanpassung ohne Ausfallzeiten zu verbessern.

Edge-Computing

Edge-Computing gewinnt an Bedeutung, weswegen VMware neue Funktionen, Lösungen und Services ausgearbeitet hat. Dazu gehören:

Neue VMware Edge-Funktionen zur Orchestrierung und Verwaltung mehrerer Edge-Services im großen Maßstab

Eine neue Edge-Branchenlösung für den Einzelhandel zur optimierten Förderung der Kundenbindung sowie zur Verlustprävention und Point-of-Sale-Transformation

In Kürze soll ein VMware Edge Managed Connectivity Service verfügbar sein. Dieser soll es Mobilfunkanbietern ermöglichen, private 4G/5G-Dienste für Unternehmen bereitzustellen.

„Die wachsende Nachfrage nach Edge Computing in allen Branchen treibt den Bedarf an Automatisierung und Orchestrierung voran“, sagt Sanjay Uppal, Senior Vice President und General Manager of Service Provider and Edge, VMware. „Der VMware Edge Cloud Orchestrator (VECO) ist ein leistungsstarkes neues Tool, das unsere bewährten Funktionen zur Netzwerkautomatisierung und -orchestrierung erweitert und Unternehmen dabei hilft, ihre Edge-Implementierungen sicherer und kostengünstiger zu installieren, zu konfigurieren, zu betreiben und zu warten. Aufbauend auf unserer Erfahrung bei der Skalierung von Edge-Netzwerken von Netzanbietern bis hin zu Unternehmen ist VMware Edge Cloud Orchestrator die erste wirklich Software-definierte Edge-Lösung für eine skalierbare 'End-to-Edge'-Infrastruktur.“

