Ionos und VNC haben eine Kooperation bekanntgegeben. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit soll das sichere Hosting hochskalierbarer Cloud-Lösungen stehen.

Mit der Kooperation verfolgen der Hosting-Anbieter Ionos und der Open-Source-Entwickler VNC laut Unternehmenangaben zwei Ziele: Zum einen den Aufbau einer sicheren, digital souveränen Cloud-Lösung für Kommunikation und Kollaboration, die in Deutschland gehostet werden soll. Diese solle sich skalieren lassen für die unterschiedlichen Anforderungen von Mittelstand und Großunternehmen. Dabei baue man auf die Kombination der Cloud-Plattform von Ionos und dem Software-Stack VNClagoon.

Zum anderen gehe es um das Thema Confidential Computing. Intern treiben beide Partner derzeit die softwaretechnischen Voraussetzungen dafür bis auf Chip-Ebene (Intel SGX) voran. Damit wolle man künftig neue Technologien für die hochsichere Nutzung von Cloud-Lösungen anbieten.

„Deutschland-Cloud und Confidential Computing sind zwei hochspannende digitale Technologien, die Unternehmen dringend benötigen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit zu sichern“, sagt Andrea Wörrlein, Geschäftsführerin von VNC in Berlin und Verwaltungsrätin der VNC AG in Zug. Durch die Kooperation mit Ionos sei man „jetzt in der Lage, in beiden Bereichen entscheidende Fortschritte zu erzielen und schnell ebenso innovative wie praktikable Lösungen anzubieten.“

Mit den beiden Projekte wolle man laut Unternehmensangaben der Wirtschaft sichere Cloud-Services zur Verfügung stellen und dabei Partner aus dem Channel einbinden. So solle ein möglichst breites Lösungsspektrum abgedeckt werden; das betreffe sowohl IaaS, PaaS als auch SaaS. „Zusammen schließen wir eine Lücke für deutsche Unternehmen, die ihren Bedarf an sicheren, in Deutschland gehosteten Cloud-Services bei voller Kontrolle und digitaler Souveränität bislang nur unzureichend decken konnten“, sagt Wolf Schumacher, Head of Global Alliances bei Ionos.

