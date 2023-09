Bürgermeister Dietmar Bergmann (Mitte) freut sich über die reibungslose Umstellung auf eine Cloud-Telefonanlage

Um die bestmögliche Erreichbarkeit für ihre Bürger im digitalen Zeitalter sicherzustellen, ist die Gemeinde Nordkirchen auf eine moderne Cloud-Telefonanlage umgestiegen. Neben mehr Flexibilität spart das auch Kosten.

Im Rahmen ihrer voranschreitende Digitalisierung wollte die Gemeinde Nordkirchen im Münsterland auch ihre telefonische Erreichbarkeit als direkten Draht zu den Bürger:innen modernisieren. So sollte sichergestellt werden, dass die insgesamt 14 Standorte, zu denen neben dem Rathaus und der Verwaltung auch andere wichtige Einrichtungen wie die Feuerwehr sowie Schulen und Bildungseinrichtung gehören, stets optimal erreichbar sind. Zudem sollte die neue Lösung mehr Flexibilität und Skalierbarkeit bieten, um beispielsweise mobiles Arbeiten zu erleichtern. Zugleich sollte sie trotz des erwünschten Zuwachses bei den Funktionen möglichst leichter zu administrieren und kostengünstiger als eine entsprechende Hardware-Lösung sein. Als besondere Herausforderung kam noch dazu, dass Renovierungsarbeiten im Rathaus einen temporären Umzug von Mitarbeitern samt entsprechender nahtloser Umstellung ihrer Telefone notwendig machte.

Mit diesem Anforderungsprofil machte am Ende ecotel mit seiner Cloud-Telefonanlage „ecotel cloud.phone“ das Rennen. Der ITK-Anbieter realisierte den Umstieg der Schlossgemeinde im Rahmen eines langfristiges Projektauftrags und hat diesen inzwischen abgeschlossen. Sehr zur Zufriedenheit der Gemeinde, wie Bürgermeister Dietmar Bergmann erklärt: „Nicht nur für unsere Verwaltung, sondern auch für die Bürger in Nordkirchen bringt die neue digitale Lösung erhebliche Vorteile. In der Zeit des Rathausumbaus sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung in den Übergangsquartieren wie gewohnt erreichbar.“ Damit habe ecotel die gesteckten Anforderungen für die Integration in die IT-Infrastruktur technologisch und betriebswirtschaftlich in vollem Maß erfüllt. „Mit der Lösung aus der Cloud sparen wir zusätzlich die Investitionen in den Erwerb und die Wartung einer physischen Telefonanlage, der Einsatz rechnet sich sofort“, so Bergmann.

