Mit seinem neu gestalteten Webauftritt und einem eigenen Onlineshop will Ecotel Unternehmenskunden den direkten Zugang zum eigenen Produkt- und Lösungsportfolio erleichtern. Aber auch die Fokus-Partner sollen über den Shop Leads erhalten.

Nach einem Relaunch seiner Webseite präsentiert sich der Düsseldorfer Telekommunikationsanbieter Ecotel seit Anfang des Monats online in neuem Gewand. Das Hauptaugenmerkt beim Facelift der digitalen Präsenz lag auf Benutzerfreundlichkeit und Simplizität. Über die intuitiven Navigation und eine ansprechende Benutzerführung sollte eine moderne Beratungs- und Vermarktungsplattform geschaffen werden, über die Unternehmenskunden alle Produkte und Informationen gut auffinden können. Zudem können sie die Lösungen über einen integrierten Shop nun auch direkt beim Anbieter bestellen. Aktuell werden über den Shop vorwiegend SIP- & Cloud-Telefonie-Lösungen sowie der VDSL-Internetzugang vertrieben, künftig sollen dort aber auch Glasfaserleitungen, SD-WAN und weitere Dienste angeboten werden. Ecotel verspricht den Kunden, dass alle dort verfügbaren Dienste und Produkte soweit möglich in Echtzeit provisioniert und bereitgestellt werden, so dass sie im Regelfall und rund um die Uhr bereits wenige Minuten nach der Bestellung einsatzbereit sind.

Aus Sicht von Ecotel ist dieser Ausbau des direkten Vertriebswegs jedoch keine Konkurrenz für die gut 300 Partner, sondern soll ihr Geschäft durch eine enge Anbindung an den Shop sogar stärken und letztlich zu einer „Win-Win-Situation für alle Beteiligten“ führen. So können etwa die bei der Produkt- und Lösungsberatung entstehenden Leads auch an zertifizierte Ecotel Fokus-Partner weitervermittelt werden, wenn der Kunde weitere Leistungen wie eine Vor-Ort-Beratung oder ergänzende Leistungen wünscht. Zudem unterstützt Ecotel die Fokus-Partner mit exklusiven Vouchern für den Shop, die ihnen Preisvorteile bieten und an ihr eigenes Kundennetzwerk weitergegeben werden können. „Unsere Partner sind eine wichtige Konstante unseres Geschäfts“, betont Marketing- und Vertriebsvorstand Achim Theis, und erklärt: „Wir binden unsere Fokus-Partner bei der Online-Vermarktung direkt mit ein und schaffen mit diesem partnerschaftlichen Vermarktungsansatz ein völlig neuartiges Einkaufserlebnis für interessierte Kunden.“