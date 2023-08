Das Team in Österreich besteht aktuell aus Sigrid Sandbichler, Enterprise Account Executive und Bernhard Kaiserer, Senior Sales Engineer, und soll zukünftig weiter verstärkt werden.

Die Vertriebsaktivitäten in Österreich wurden bisher gemeinsam mit lokalen Partnern aus Deutschland heraus gesteuert. Security-Operations-Anbieter Arctic Wolf setzt nun auf ein regionales Vertriebsteam, um die Präsenz der Marke und den Kundenstamm in Österreich weiter auszubauen.

Arctic Wolf, von Security Operations, intensiviert sein Engagement in Österreich mit einem regionalen Team. Das Unternehmen hat im Herbst 2021 seine Geschäftsaktivitäten in der DACH-Region aufgenommen und verzeichnet seither nach eigener Aussage ein starkes Wachstum und eine steigende Nachfrage nach Security-Operation-as-a-Service verzeichnet. Bisher wurden die Vertriebsaktivitäten in Österreich gemeinsam mit lokalen Partnern aus Deutschland heraus gesteuert. Nun setzt man auf ein regionales Vertriebsteam in Österreich. Zusammen mit Partnern vor Ort sei man so noch näher an den Kunden, um „erstklassige Security Operations, lokalisierte Lösungsangebote und regionalen Support zu bieten und gemeinsam Cyberrisiken zu beenden“, heißt es seitens Arctic Wolf.

Tim Berndt, Sales Director DACH bei Arctic Wolf: „Wir möchten lange und erfolgreiche Beziehungen mit unseren Channel-Partnern pflegen und einen wichtigen Beitrag leisten, um Unternehmen in Österreich mit unserer Security Operations Cloud und dem branchenweit einzigartigen Concierge Security Service ein Stück sicherer zu machen.“

Das Team in Österreich besteht aktuell aus Sigrid Sandbichler, Enterprise Account Executive und Bernhard Kaiserer, Senior Sales Engineer, und soll zukünftig weiter verstärkt werden. Es berichtet an Tim Berndt, Sales Director DACH bei Arctic Wolf. „Nach unserem Marktstart vor gut eineinhalb Jahren konnten wir ein starkes Channel-Go-to-Market-Programm in Deutschland aufbauen und auch erste Partner und Kunden in Österreich gewinnen“, so Tim Berndt, Sales Director DACH bei Arctic Wolf. „Wir freuen uns sehr, unser Engagement hier vor Ort weiter auszubauen.“

„Ich freue mich, nun Teil des Arctic Wolf-Teams zu sein und meine umfangreichen Erfahrungen aus Tätigkeiten unter anderem bei Check Point Software Technologies und NTS AG gewinnbringend einzusetzen. Wir werden das Geschäft hier in Österreich weiter vorantreiben und es ist toll, dass wir nah am Markt sind und daher eng mit Partnern und Kunden zusammenarbeiten können“, so Sigrid Sandbichler, Enterprise Account Executive bei Arctic Wolf.

„Mit dem neuen regionalen Team baut Arctic Wolf seine Präsenz in Österreich aus und ich bin begeistert, die Lösungen des SOC-as-a-Service-Spezialisten auch hierzulande bekannter zu machen, damit österreichische Unternehmen sich zukünftig noch sicherer aufstellen können“, erklärt Bernhard Kaiserer, Senior Sales Engineer bei Arctic Wolf. „Dabei wird mir auch meine Expertise helfen, die ich während meiner Arbeit als System Engineer für Unternehmen wie Palo Alto Networks und Cisco Systems gewonnen habe. Ich freue mich, meine Fähigkeiten bei Arctic Wolf einzusetzen und so den Schutz unserer Kunden in Österreich zu optimieren und Cyberrisiken zu minimieren.“