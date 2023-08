Das Process Mining-Unternehmen Celonis baut sein Führungsteam aus: Die neu geschaffene President-Position wird mit dem Branchenveteran Carsten Thoma besetzt. Zusammen mit den Co-CEOs von Celonis soll er das Unternehmenswachstum vorantreiben.

Carsten Thoma sei laut Unternehmensangaben seit den Anfängen von Celonis ein Förderer und Mentor gewesen sowie der erste externe Investor des Unternehmens. Seit dem Jahr 2016 fungierte er als Vorstandsmitglied und strategischer Berater von Celonis.

Nun soll Thoma ab sofort das Führungsteam als President verstärken. Er verantworte dabei die Unternehmensstrategie und -entwicklung, Marketing, Personal und Unternehmenskultur. Zudem sei er zuständig für den Ausbau des Plattform-Ökosystems von Celonis sowie des Innovationszentrums Celonis Labs.

„Carsten Thoma begleitet und unterstützt Celonis seit vielen Jahren. Mit seiner Expertise im Aufbau neuer Geschäftsbereiche und in der Skalierung disruptiver Technologien ist er der perfekte Mitstreiter für unsere Vision: Unternehmen weltweit dabei zu helfen, Mehrwert in ihren Prozessen zu erschließen und so ihre Performance zu verbessern und effizienter und nachhaltiger zu wirtschaften“, so Alexander Rinke, Co-CEO und Mitgründer von Celonis.

Von Hybris zu SAP

Thoma war im Jahr 1997 Mitgründer des Start-ups Hybris, das im Jahr 2013 für über eine Milliarde Euro von SAP gekauft wurde. Nach der Akquisition durch SAP war Thoma als Global President und Mitglied des Global Executive Teams tätig und leitete den Bereich Customer Experience (CX) von SAP. Seine Erfahrungen wolle bei Celonis einbringen und die Erschließung weiterer Märkte vorantreiben.

„Als Unternehmer erlebt man diese seltenen, spannenden Momente, in denen man spürt, dass ein wesentlicher Umbruch in der Branche bevorsteht. Es ist großartig, wenn man – wie bei Celonis – die Möglichkeit hat, diese Entwicklungen mitzugestalten und dabei die eigene Energie, Innovationskraft und Kreativität einzubringen“, so Thoma.

