Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Markt > Finanzdienstleister PEAC schluckt Topi

Finanzspritze für Berliner Fintech

Finanzdienstleister PEAC schluckt Topi

27. August 2025, 13:00 Uhr | Michaela Wurm
Die Gründerinnen von Topi: Estelle Merle und Charlotte Pallua
© Topi

Der internationale Finanzdienstleister PEAC schnappt sich das Berliner Fintech-Unternehmen Topi. Topi hat in den letzten Jahren sein Geschäft mit IT-Hardware-Miete breit ausgebaut und koooperiert mit Branchengrößen wie Lenovo, Bechtle, Cyberport und Media-Markt.

In vier Jahren hat das Fintech-Startup Topi sein Geschäftsmodell mit einer digitalen Plattform für IT-Hardware-Miete nicht nur in Deutschland breit ausgebaut. Jetzt ist mit PEAC Solutions ein multinationales Unternehmen für Vermögensfinanzierung eingestiegen und hat Topi übernommen.

Mit der Unterstützung und Finanzierung von PEAC wollen die Topi-Gründerinnen Estelle Merle und Charlotte Pallua sowohl geografisch als auch in neue Produktkategorien expandieren. Die Übernahme sei ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Plattform von Topi und unterstütze das Unternehmen in seinem Bestreben, der führende Anbieter von Leasingdienstleistungen für IT-Geräte für Büros in Europa zu werden.

CEO Charlotte Pallua bezeichnete den Beitritt zu PEAC Solutions als wichtigen Meilenstein für Topi: „Diese Partnerschaft bietet uns die finanzielle Stärke und globale Reichweite, die wir benötigen, um unser Ziel, Marktführer im Bereich technologiegestützter Vermietung von Büro-IT-Geräten zu werden, schneller zu erreichen.“

Topi wird weiter von seinem Hauptsitz in Berlin aus operieren und soll „Kontinuität für Kunden, Partner und Mitarbeiter gewährleisten, während es gleichzeitig von der globalen Reichweite und Finanzkraft von PEAC Solutions profitiert“.

Das erst 2021 gegründete Unternehmen bietet vollständig digitale B2B-Lösungen für die Vermietung und das Leasing von IT-Geräten für Büros. Über die Topi-Plattform können Händler, Systemhäuser und Hersteller ihren Kunden flexible Abo-Modelle anbieten.

Die von Pallua und Merle aufgebaute Plattform ermöglicht eine nahtlose Integration des vollständig digitalen Leasing-Ablaufs in den Checkout-Prozess von Online-Shops.
In den letzen vier Jahren hat das Unternehmen ein starkes Ökosystem von Partnerschaften mit Etailern, Händlern und Systemhäusern wie Cyberport, Conrad, MediaMarkt, Bechtle und Desk7 sowie OEMs wie Lenovo aufgebaut. Auch Synaxon und ITscope bieten ihren Kunden IT-Hardware zur Miete über die digitale Mietplattform von Topi an (connect professional berichtete).

Im vergangenen Jahr hatte sich Topi zudem Channel-Expertise geholt und den Ex-Microsoft und Ex-Wortmann-Manager Robin Wittland als strategischen Berater verpflichtet (connect professional berichtete).

Das Mietangebot von Topi ist bereits in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien verfügbar und bedient nach eigenen Angaben Tausende von Geschäftskunden.

Anbieter zum Thema

HP Deutschland GmbH
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Bechtle Bechtle AG Conrad Electronic SE ITscope GmbH Synaxon Media-Saturn Finanzierung

Das könnte Sie auch interessieren

Device-as-a-Service über Topi

Auch ITscope bietet jetzt Hardware zur Miete

Hardware zur Miete für Eno-Händler

Miete24 jetzt auch im Eno-Shop

All-in-One-Lösung für Online-Händler

Kooperation mit Fairown: Miete24 jetzt auch für Privatkunden

Kooperation mit Topi

Auch Conrad bietet jetzt IT-Equipment zur Miete

Robin Wittland wird Strategic Advisor

Hardware-as-a-Service-Anbieter Topi holt Channel-Experten

Miete und Leasing für den Channel

Grenke steigt bei Miete24 ein

IT-Hardware mieten statt kaufen

Desk7 verspricht unbürokratisches Hardware-as-a-Service

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Topi

Device-as-a-Service über Topi

Auch ITscope bietet jetzt Hardware zur Miete

Kooperation mit Topi

Auch Conrad bietet jetzt IT-Equipment zur Miete

Robin Wittland wird Strategic Advisor

Hardware-as-a-Service-Anbieter Topi holt Channel-Experten

Weitere Artikel zu Cyberport

Bonitätsprüfung oft intransparent

Onlinehändler halten sich nicht immer an Verbraucherrecht

Weitere Artikel zu Bechtle

Wechsel von der Konzerntochter Aproda

Stefan Heim wird neuer Vice President bei Bechtle

Belebung des Geschäfts

Bechtle sieht Erholung im zweiten Quartal

Zukauf in den Niederlanden

Bechtle übernimmt Datenspezialisten E-Storage

HP Amplify Partner Conference

HP macht Partner fit für Künstliche Intelligenz

Investitionszurückhaltung

Bechtle nur verhalten optimistisch

Weitere Artikel zu Bechtle AG

Top News der Woche

connect professional sucht den Super-Disti – KW 33

KI-Sprachtechnologie

Bechtle und DeepL: Vertriebspartnerschaft für Europa

Gerhard Schick verstorben

Bechtle trauert um Unternehmensgründer

Strategie für KI-Ausbau

Bechtle veröffentlicht KI-Positionierung

Public Cloud für Bundesverwaltung

Bechtle gewinnt gemeinsam mit AWS Rahmenvertrag

Weitere Artikel zu Conrad Electronic

Neue EU-Maschinenverordnung kommt 2027

Conrad bietet Ausrüstung und Know-how für Wartung 4.0

Gebrauchte, generalüberholte IT

Auch Conrad liefert jetzt Refurbished-Produkte

Weitere Artikel zu Conrad Electronic SE

„Stärken sogar noch ausbauen“

Electronic Direct wird Teil der Conrad Gruppe

Elasticsearch Relevance Engine

Generative KI trifft Unternehmensdaten  

Zwischen DSVGO und „AI Act“

Rechtliche Risiken im Blick behalten

Industriestudie 2023 von XPLM Solution

Richtlinien zum Umgang mit Daten oft ignoriert

Effizientes Handling von IoT-Daten

Verwaltung von Sensordaten

Weitere Artikel zu ITscope GmbH

Wachstumsmotor der Gruppe

Littlebit baut Deutschland-Geschäft strategisch aus

Oliver Gorges verlässt ITscope

„Channel Schorschi“ wechselt das Habitat

Nachhaltige IT-Beschaffung

bb-net und ITscope starten strategische Partnerschaft

Seit 1. Juni 2025

Oliver Charles verstärkt ITscope-Geschäftsführung

Tool für Beschaffung und Recherche

ITscope stampft den „cop agent“ ein

Weitere Artikel zu Synaxon

Aus CompTIA wird GTIA

Channel Community schwimmt sich frei

Mark Schröder neuer Synaxon-Chef

Stühlerücken im Synaxon-Vorstand

RMM-Hersteller und MSP-Partner

Synaxon räumt bei N-able ab

Premiere-Event von CompTIA DACH

Noch mehr Vernetzung für den Systemhaus-Channel

Branchentreffen Systemhäuser und MSPs

Fünf Learnings zum Mitnehmen von der Synaxon-Impulse

Weitere Artikel zu SYNAXON AG

Nach über 32 Jahren

Frank Roebers verlässt die Synaxon

Weitere Artikel zu Media-Saturn

Team-Verstärkung von Media-Markt

Coolblue rückt in Deutschland weiter vor

E-Commerce-Riese JD.com

Chinesen steigen in großem Stil bei Mediamarkt-Saturn ein

Chinesischer E-Commerce-Riese greift zu

Mediamarkt-Mutter bekommt Übernahmeangebot von JD.com

Verschwindet die Marke Saturn?

Media Markt übernimmt immer mehr Filialen

Advertorial

UGREEN startet Partnerschaft mit MediaMarktSaturn

Weitere Artikel zu Finanzierung

10-prozentige Beteiligung

US-Regierung steigt bei Intel ein

Kapitalmangel in Deutschland

Jedes vierte Start-up denkt an Wegzug

Eva Strauß verstärkt XPS-Services

Exclusive Networks holt Finanzierungsexpertin

Bundesministerien und KfW geben Kredit

Förderangebote sollen Digitalisierung im Mittelstand pushen

Bargeld bleibt beliebteste Zahlungsart

Immer mehr Kunden zahlen mit Karte

Matchmaker+
Plusnet GmbH

Plusnet GmbH
AfB gemeinnützige GmbH

AfB gemeinnützige GmbH
d.velop AG

d.velop AG
dtm Datentechnik Moll GmbH

dtm Datentechnik Moll GmbH
AixpertSoft GmbH

AixpertSoft GmbH
AvePoint Deutschland GmbH

AvePoint Deutschland GmbH