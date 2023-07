Das war ein kurzes Gastspiel. Nur ein halbes Jahr hielt es Ex-WD-Vertriebschef Sascha Böhmer beim Server-Distributor Macle aus. Jetzt hat er eine neue Verantwortung für den HP-Channel in Deutschland übernommen.

Vom Weltkonzern zum mittelständischen VAD – und zurück: Gerade mal ein halbes Jahr hatte Sascha Böhmer beim Server-Spezialisten Macle die Vertriebsleitung inne. Jetzt zog es ihn wieder zurück zu einem Großkonzern. Bei HP Deutschland hat der frühere Vertriebschef von Western Digital eine neue Verantwortung im Channel übernommen. Wie Böhmer auf Linkedin mitteilt, ist er seit kurzem dort als Senior Manager Global Channel Sales Retail tätig.

„Ich habe endlich meinen Weg zurück in die Unternehmenswelt als Sr. Manager Global Channel Partners Retail bei keinem Geringeren als HP gefunden“, postet Böhmer. Er habe nachdem er die Unternehmenswelt Ende 2019 verlassen hatte, „eine Art Achterbahnfahrt“ erlebt und sei nach allerlei „Drehungen und Wendungen“ jetzt bei HP angekommen. „Ich stürze mich also kopfüber in die Welt der globalen Einzelhandelspartnerschaften und bin fest entschlossen, Wellen zu schlagen“, so Böhmer zu seiner neuen Aufgabe.

Böhmers Laufbahn umfasst Vertriebspositionen bei TDK und Speicher-Hersteller Sandisk, der nach der Übernahme durch Wester Digital 2015 integriert wurde. 2016 bis 2019 war Böhmer bei Western Digital als Senior Director Sales Europe and Russia tätig. Nach seinem Weggang war er neben verschiedenen Beratertätigkeiten als Sales Director / Director Business Development bei Distributor Inpartner beschäftigt.

Erst zum Jahresbeginn 2023 hatte er die neue Position als Head of Sales bei Macle angetreten. Er wollte sich bei dem VAD um den Vertrieb des in den letzten Jahren stark gewachsenen Portfolios kümmern.