Schwarz Digits und Dell mit Service für öffentliche Verwaltung

Pharia Government Assistant

Schwarz Digits und Dell mit Service für öffentliche Verwaltung

7. August 2025, 10:45 Uhr | Sabine Narloch
© Schwarz Digits

Schwarz Digits und Dell Technologies haben die souveräne Cloud StackIT um einen Service für die öffentliche Verwaltung erweitert. So sollen Behörden und Ämter mit dem Pharia Government Assistant etliche Aufgaben automatisieren können.

Formulare ausfüllen, Dokumente zusammenfassen, Informationsrecherche, Berichte und Protokolle generieren oder öffentliche Informationen übersetzen – die Aufgaben im Behördenalltag sind vielfältig: Für repetitive Aufgaben wie diese soll der neue Pharia Government Assistant von StackIT der öffentlichen Verwaltung eine KI-Infrastruktur bieten. Damit sollen sich wissensintensive Aufgaben mit Large Language Models des deutschen KI-Anbieters Aleph Alpha automatisieren lassen. 

„Unsere europäische Cloud-Alternative macht uns und unsere Kunden unabhängig und sichert die Datenhoheit. Mit ihr bieten wir einen geschützten Rahmen für Unternehmensdaten und gewährleisten Zukunftsfähigkeit“, erläutert Walter Wolf, Vorstand bei Schwarz Digits. „Die Partnerschaft mit Dell Technologies ermöglicht uns dabei die erfolgreiche Umsetzung maßgeschneiderter KI-Anwendungsfälle.“

Die technologische Basis des neuen Service bilden Dell PowerEdge XE9680 Server. Diese seien laut Unternehmensangaben speziell für komplexe KI-Berechnungen konzipiert und unterstützen bis zu acht hochleistungsfähige GPUs. Damit ermöglichen sie das Training und den produktiven Einsatz von Large Language Models sowie die Verarbeitung umfangreicher Dokumentensammlungen in Echtzeit. Durch hohe GPU-Dichte und PCIe-Gen5-Konnektivität können sie bei steigenden Anforderungen erweitert werden. Eine redundante Stromversorgung soll den zuverlässigen Dauerbetrieb gewährleisten.

 

