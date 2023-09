IBM X-Force hat soeben seinen Cloud Threat Landscape Report 2023 veröffentlicht, in dem allgemeine Trends und die wichtigsten Bedrohungen aufgeführt sind, die im vergangenen Jahr in Bezug auf Cloud-Umgebungen beobachtet wurden.

Ein Ergebnis: Die unsachgemäße Verwendung von Anmeldedaten war die Hauptursache für Cloud-Kompromittierungen, auf die X-Force im vergangenen Jahr reagiert hat. Dies zeige erneut, dass Unternehmen ihre Verfahren zur Verwaltung von Anmeldedaten verbessern müssen, so der Bericht weiter.

Einige der wichtigsten Aussagen des Berichts:

Anmeldedaten, die durchschnittlich zehn US-Dollar kosten - Über 35 Prozent der Sicherheitsvorfälle in der Cloud sind darauf zurückzuführen, dass Angreifer gültige, kompromittierte Anmeldedaten verwenden. Mit einem Anteil von fast 90 Prozent an den auf Dark-Web-Marktplätzen zum Verkauf stehenden Objekten ist die Beliebtheit von Anmeldedaten bei Cyberkriminellen offensichtlich: Sie kosten durchschnittlich zehn US-Dollar pro Angebot. Microsoft Outlook Cloud-Zugangsdaten wurden über fünf Millionen Mal auf illegalen Marktplätzen angeboten - der mit Abstand beliebteste Marktzugang.

„Ungepflegte“ Clouds – X-Force beobachtete einen Anstieg von fast 200 Prozent bei neuen Cloud-bezogenen Schwachstellen (Common Vulnerabilities Exposures, CVEs) im Vergleich zum Vorjahr und verfolgt nun fast 3.900 Cloud-bezogene Sicherheitslücken, eine Zahl, die sich seit 2019 verdoppelt hat. Angreifer können ihre Ziele erheblich einfacher angreifen, indem sie viele dieser Schwachstellen ausnutzen. Mehr als 40 Prozent der neuen Cloud CVEs ermöglichen es, entweder Informationen zu erhalten oder sich Zugang zu verschaffen, was darauf hindeutet, dass sich Angreifer über diese Einstiegspunkte eine starke Position verschaffen können.

Trübe Aussichten für Europa - Vierundsechzig Prozent der Cloud-bezogenen Vorfälle, auf die X-Force im Berichtszeitraum reagierte, betrafen europäische Unternehmen. Tatsächlich wurden 87 Prozent aller von Red Hat Insights beobachteten Malware in europäischen Unternehmen identifiziert, was deren Attraktivität für Angreifer verdeutlicht. Es ist möglich, dass die zunehmenden Spannungen in der Region und die steigende Verbreitung von Backdoors - über die im X-Force Threat Intelligence Index 2023 berichtet wurde - dazu geführt haben, dass europäische Cloud-Umgebungen ganz oben auf der Liste der beobachteten Ziele stehen.



