Mehr Leistung für das Storage-System

Dell Technologies hat die vierte Generation seiner holistischen Objektspeicherlösung Dell ObjectScale veröffentlicht.

Der All-Flash-Objektspeicher ObjectScale XF960 und die Version 4.1 der gleichnamigen Softwareplattform habe man speziell entwickelt, um KI-Workloads zu beschleunigen und mit dem anhaltenden Datenwachstum mitzuhalten, so Dell. Das System liefere eine doppelt so hohe Performance wie der nächstbeste Wettbewerber, lautet das Versprechen.

Nutzer können bis zu 300 Prozent schnelleren Lese-Durchsatz und bessere Reaktionszeiten für kritische KI-Workloads erreichen, so der Hersteller weiter. Letzteres sei vor allem bei Operationen wie dem Finetuning von KI-Modellen sowie dem Model-Checkpointing hilfreich, also dem kontinuierlichen Speichern von Snapshots während ihres Trainings.

ObjectScale XF960 erreicht diese Leistungssprünge einerseits durch die Nutzung leistungsstarker TLC (Triple-Level Cell)-, SED-TLC (Self-Encrypting Drive TLC)- und QLC (Quad-Level Cell)-SSDs kombiniert mit Dual-32-Core-Prozessoren sowie der Unterstützung von 100-GbE-Netzwerkverbindungen im Backend und Frontend. Der All-Flash-Objektspeicher unterstützt QLC-Laufwerke mit 61 Terabyte Speicher und Konfigurationen mit bis zu 24 Laufwerken pro Node. Auf diese Weise können Cluster auf bis zu 23,6 Petabyte pro Rack skalieren.

Auch die Softwareplattform der Objektspeicherlösung wurde aktualisiert, deren Effizienz gesteigert und an die Herausforderungen des KI-Zeitalters angepasst. Nun verfügt ObjectScale 4.1 über fünf individuell konfigurierbare Kompressionsalgorithmen, die ein Datenkompressionsverhältnis von 9 zu 13 ermöglichen. Unternehmen können so nun die Kompressionsrate und -geschwindigkeit besser ausbalancieren und an die spezifischen Anforderungen ihrer Workloads anpassen.

Überdies gibt das System durch eine verbesserte Speicherplatzrückgewinnung in Version 4.1 Kapazitäten schneller frei, und ein neues, übersichtlicheres Dashboard informiert in Echtzeit über verfügbare und reservierte Speicherkapazitäten – inklusive intelligenter Benachrichtigungen, wenn kritische Schwellenwerte erreicht werden.

„Neben den Leistungssteigerungen, die der Dell ObjectScale XF960 mit sich bringt, beinhaltet unsere neue Objektspeichergeneration auch zeitgemäße Sicherheitsfeatures“, erklärte Anahad Dhillon, Director, Object Storage Product Management bei Dell Technologies. „Die Unterstützung von Self-Encrypting Drives sorgt dafür, dass Schlüssel für die FIPS-zertifizierte Verschlüsselung direkt auf unserer Appliance mithilfe von Dell iDRAC generiert, gespeichert und verwaltet werden. Das vereinfacht die Schlüsselrotation und gewährleistet die Einhaltung regulatorischer Standards. Version 4.1 von ObjectScale führt darüber hinaus die neueste und sicherste Version 1.3 des Transport-Layer-Security-Protokolls ein, was stärkere Verschlüsselungen und schnellere Handshakes ermöglicht.“



