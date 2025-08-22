Vorteilshero startet Partnerprogramm für IT-Vertrieb

Vorteilshero hat ein Partnerprogramm für Vertriebe aus IT und Telekommunikation gestartet. Die digitale Benefit-Plattform ermögliche es, steueroptimierte Sachbezüge anzubieten – ohne Implementierungsaufwand. Partner sollen dauerhaft Provisionen durch Portfolioerweiterung erzielen können.

Die Vorteilshero GmbH hat ihr neues Partnerkonzept für den B2B-Vertrieb vorgestellt. Zielgruppe seien insbesondere Vertriebsorganisationen in der IT- und Telekommunikationsbranche, die auf der Suche nach komplementären Produkten zur Erweiterung ihres Portfolios seien. Die digitale Benefit-Plattform ermögliche es, steuerlich begünstigte Sachbezüge für Mitarbeitende einfach und ohne Implementierungsaufwand anzubieten.

Digitale Plattform für steueroptimierte Mitarbeitervorteile

Über die Plattform könnten Unternehmen ihren Beschäftigten eine Auswahl an Mobilitäts- und Technikangeboten zur privaten Nutzung bereitstellen – unter anderem Fahrräder (Vorteilsbike), E-Mopeds (Vorteilsmoped), Dienstwagenmodelle (Vorteilsauto) sowie Laptops, Tablets oder Smartphones (Vorteilshardware). Die Abwicklung erfolge laut Anbieter vollständig digital und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Entgeltumwandlung. Arbeitgeber profitierten dabei von einer verbesserten Mitarbeiterbindung und potenziellen Steuerersparnissen – ohne eigene Kosten oder administrativen Mehraufwand.

„Wir haben eine Plattform geschaffen, die Unternehmen sofort nutzen können – ganz ohne Implementierungskosten“, erklärt Sebastian Schwibbe, Geschäftsführer von Vorteilshero. „Unsere Vertriebspartner erhalten ein fertiges Modell, mit dem sie bestehende Kundenbeziehungen ausbauen und gleichzeitig kontinuierliche Provisionen erzielen können.“

Provisionserlöse ohne Mehraufwand für Partner

Das Partnermodell sei laut Vorteilshero speziell für Vertriebsteams mit Bestandskunden im KMU- und Enterprise-Bereich ausgelegt. Die Plattform biete einen emotional aufgeladenen Zusatznutzen, der sich in bestehende Vertriebsprozesse einfügen lasse, ohne mit dem bisherigen Kerngeschäft zu konkurrieren. Der Einstieg sei niedrigschwellig konzipiert – inklusive Schulungen, Vertriebstools und begleitendem Support. Partnerunternehmen könnten so mit minimalem Ressourceneinsatz laufende Provisionen erzielen.

Einfache Integration in bestehende Vertriebsstrukturen

Interessierte Unternehmen haben die Möglichkeit, sich direkt über die Website von Vorteilshero zu informieren und ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Die Plattform sei sofort einsetzbar und erfordere weder zusätzliche technische Anbindungen noch tiefgehende Integrationen.

