Der Ausbildungsjahrgang 2023/24 von Bechtle aus der Vogelperspektive

Bechtle bildet im gerade begonnen Ausbildungsjahr mehr junge Leute als je zuvor. Laut Unternehmensangaben sei der aktuelle Jahrgang mit 299 Auszubildenden und dual Studierenden der stärkste in der 40-jährigen Geschichte des IT-Systemhauses.

Bechtle verfolge laut eigenen Angaben eine Erhöhung seiner Ausbildungsquote auf 10 Prozent bis zum Jahr 2030. Diesem Ziel sei das IT-Unternehmen mit dem aktuellen Ausbildungsjahrgang ein Stück näher gekommen. Waren es im Vorjahr noch 6,6 Prozent, liege die Quote demnach in Deutschland nun bei 7 Prozent. Die 299 Auszubildenden und dual Studierenden, die nun begonnen haben, gehören zu den derzeit 869 Menschen, die Bechtle konzernweit ausbildet. Das seien 107 Personen mehr als letztes Jahr, was einer Steigerung um 14 Prozent entspreche.

„Angesichts des Fachkräftemangels und demographischer Faktoren bleibt das Thema Aus- und Weiterbildung bei Bechtle ganz oben auf unserer Zukunfts-Agenda. Wir bieten jungen Menschen eine nachhaltige Perspektive mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten im dynamischen und hochspannenden Umfeld der IT-Branche“, sagt Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender bei Bechtle. Gleichzeitig profitiere auch das Unternehmen von den jungen Leuten beziehungsweise „vom frischen Wind und den neuen Blickwinkeln, die über unsere Azubis und dual Studierenden ins Unternehmen getragen werden.“

Neuer Ausbildungsberufe erweitern Spektrum

Mit der Ausbildung „Kaufleute für Marketingkommunikation“ und dem Bachelor-Studiengang „Sustainable Management“ habe Bechtle zudem das Spektrum erweitert. Bei Sustainable Management steht der zukunftsorientierte Bereich Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des Studiums. Damit gebe es nun 13 Ausbildungsberufe bei dem IT-Unternehmen. In Kooperation mit den dualen Hochschulen bietet Bechtle Studierenden insgesamt zehn breit wirtschaftswissenschaftliche und technische Studiengänge an, darunter Digital Commerce Management, International Business, Wirtschaftsinformatik, Onlinemedien und Cyber-Security. Zu den kaufmännischen und technischen Berufsausrichtungen gehören etwa Kaufleute für E-Commerce, IT-Systemmanagement oder Digitalisierungsmanagement sowie IT-Systemelektroniker:innen, Fachinformatiker:innen in unterschiedlichen Spezifikationen oder Fachkräfte für Lagerlogistik.

Doch es scheint ähnlich wie im Fußball zu sein: Nach dem Ausbildungsstart ist vor dem Ausbildungsstart. Entsprechend hat Bechtle die Ausbildungs- und Studienplätze für den Start im nächsten Jahr schon veröffentlicht. Erste Bewerbungen sollen bereits eingegangen sein.

