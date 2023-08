Martin Böker, Director Channel DACH bei Veritas Technologies

Veritas hat ein neues Channel-Programm vorgestellt, das auf die Anforderungen von Managed Service Providern zugeschnitten ist. Das Programm bietet neben Weiterbildungsmöglichkeiten auch flexible Preismodelle, mit denen Anbieter x-as-a-Service-Leistungen bereitstellen können.

Veritas Technologies hat ein speziell auf die Anfoderungen von Managed Service Providern zugeschnittenes Partnerprogramm aufgelegt. Das „Veritas Managed Service Provider (VMSP)“-Programm bietet MSP eine Reihe von Anreizen und Incentives für ihr Geschäft, darunter jede Menge Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Veritas verspricht den Teilnehmern zudem flexible Preismodelle, mit denen sie ihr Portfolio erweitern können, um von der wachsenden Nachfrage nach Datenschutz- und Cloud-basierten Cyber-Resilience-Lösungen zu profitieren. Veritas hat eigens ein globales Team für MSP aufgestellt und will auch Mittel bereitstellen, um die Nachfrage anzukurbeln.

Das MPS-Programm ist darauf ausgelegt, die Entwicklung von Backup-as-a-Service-, Analytics-as-a-Service- und Data Recovery-as-a-Service-Angeboten zu beschleunigen, die von Veritas betrieben werden. Zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Modellen haben MSP die Option, Preismodelle auf Abonnement-Basis oder auf Basis der Nutzung zu wählen. Qualifizierte Partner des Elite-Programms haben außerdem Anspruch auf gemeinsame Go-to-Market-Initiativen und Produkt-Roadmap-Engagements, Workshops zur Entwicklung von Lösungen und Incentives.

Das Programm bietet Zugang zum kompletten Veritas-Portfolio, einschließlich der KI-gesteuerten autonomen Datenmanagement-Lösung „NetBackup Enterprise, „NetBackup IT Analytics“ und „Alta Data Protection“ zur Sicherung von Unternehmensdaten in jeder Umgebung und in jedem Umfang.

„Das VMSP wendet sich zusätzlich zur dem bestehenden Veritas-Service-Provider-Programm (VSPP) an Service-Provider und deren einzigartige Fähigkeiten bei der Bereitstellung von x-as-a-Service-Leistungen. Veritas stellt ihnen die Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um unser Portfolio für ihre Services und Geschäftsmodelle zu nutzen“, erklärt Martin Böker, Director Channel DACH bei Veritas. „Mit Veritas-Technologien als Treiber können sie diese Offerte auf Datensicherungs- und -wiederherstellungsfunktionen als Service über das gesamte Spektrum von On-Premises-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen ausweiten.“

„Der traditionelle Direktvertrieb an Unternehmen über den Channel befindet sich im Wandel. Viele Unternehmen sehen sich mit einem Mangel an IT-Fachkräften konfrontiert und wissen nicht, wie sie die komplexen und großen Infrastrukturen von heute verwalten sollen“, erläutert Christophe Bertrand, Practice Director bei der Enterprise Strategy Group. „MSPs haben die Chance, ihre Kunden bei der Bewältigung der wachsenden Herausforderungen in den Bereichen Datenschutz und Cyber-Resilienz zu unterstützen. VMSP ermöglicht es ihnen, die Technologie und den Support von Veritas zu nutzen, um die Entwicklung von MSPs in diesem Bereich zu beschleunigen.“

Lesen sie mehr zum Thema