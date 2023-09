Neue Funktionen in Quantums End-to-End-Plattform für unstrukturierte Daten soll es Nutzern künftig einfacher machen, ihre Daten exakt zu platzieren. Nutzer sollen somit mehr Agilität in einer hybriden Cloud-Umgebung erhalten.

Quantum, Anbieter von Lösungen für unstrukturierte Daten, hat neue Funktionen in seiner End-to-End-Datenplattform angekündigt. So erhalten Nutzer, die Quantums DXi-Backup-Appliances einsetzen, die neue Funktion DXi Cloud Share. Auch Quantums Tool FlexSync, Transporteur von Daten in und aus Quantum-StorNext-Umgebungen, bekommt ein Update. Quantums Objektspeicherplattform ActiveScale selbst erhielt ebenfalls neue Funktionen mit der ActiveScale Cold Replication.

DXi Cloud Share

Die neue Funktion DXi Cloud Share für Quantums DXi-Backup-Appliances bietet mehr Speicher-Flexibilität. Die Funktion erlaubt ein Tiering für komprimierte und deduplizierte Backup-Datensätze sowohl in Private- als auch Public-Clouds.

DXi-Appliances bieten hochperformante, skalierbare Back-up-Systeme für Datensicherung und Disaster Recovery über mehrere Standorte hinweg. Dies ermöglicht Nutzern eine zuverlässige Business Continuity. Mit DXi Cloud Share erhalten Nutzer nun mehr Speicher-Flexibilität, da DXi-Appliances jetzt komprimierte, deduplizierte Back-up-Datensätze sowohl in Private- als auch Public-Storage-Clouds, einschließlich Quantum ActiveScale, auf verschiedenen Speicher-Tiers ablegen können. So soll sich die Effizienz von Cloud-Speichern verbessern lassen.

FlexSync 3

Die neue Version FlexSync 3 in Quantum StoreNext bietet jetzt eine schnelle, einfache Datenreplikation in und aus Public- und Private-Clouds, einschließlich Quantum ActiveScale und Quantum Myriad.

FlexSync ist ein Transporteur von Dateien in und aus Quantum-StorNext-Umgebungen für kollaborative, gemeinsam genutzte Speicher. Mit der neuen Version FlexSync 3 bietet Quantum nun eine schnelle und einfache Datenreplikation in und aus Public und Private Clouds, einschließlich Quantum ActiveScale, und in einer zukünftigen Version, Quantum Myriad. FlexSync 3 bietet ein Tool für die Datenbewegung über Quantums gesamtes End-to-End-Portfolio hinweg. Nutzer können so mehrere Workflows vor Ort und in Public Clouds über verschiedene Standorte hinweg mit einem gemeinsamen, zentralisierten Objekt-Repository vereinen. Dies soll die Zusammenarbeit zwischen verteilten Teams verbessern und effektivere Datensicherheit und Disaster Recovery bieten.

ActiveScale Cold Replication

Mit ActiveScale Cold Replication bietet Quantum eine unveränderliche Objektreplikation zwischen Cold Data Services, die Replikation von Cold Data zwischen ActiveScale-Systemen sowie die Replikation von ActiveScale Cold Data zu AWS S3 Glacier Flexible Retrieval und Glacier Deep Archive Services.

Unternehmen, die bis zu Exabytes an Daten ansammeln, etwa durch fortschrittliche KI-Tools, müssen die Gesamtbetriebskosten für die Aufbewahrung dieser Daten reduzieren. Die ActiveScale-Objektspeicherplattform bietet jetzt eine unveränderliche Objektreplikation zwischen Cold Data Services. Dies beinhaltet die Replikation von Cold Data zwischen ActiveScale-Systemen sowie die Replikation von ActiveScale Cold Data zu AWS S3 Glacier Flexible Retrieval und Glacier Deep Archive Services. Für sehr große Datensätze, deren Nutzungsdauer Jahre bis Jahrzehnte beträgt, bietet ActiveScale Cold Replication eine Lösung für die langfristige Aufbewahrung von Mehrfachkopien.

„Unsere strategische Vision ist es, die beste End-to-End-Datenplattform von On-Premises bis hin zu einer beliebigen Cloud zu liefern. Unsere Lösungen sollen die Anforderungen unserer Kunden für die Speicherung unstrukturierter Daten über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg erfüllen“, sagt Brian Pawlowski, Chief Development Officer bei Quantum. „Hier geht es nicht um Public Cloud versus Private Cloud. Es geht darum, Kunden die Wahl zu lassen und sie in die Lage zu versetzen, flexible, hybride Cloud-Workflows zu erstellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind. Die neuen Funktionen machen es für die Kunden einfacher, dies zu erreichen.“

Die neue ActiveScale-Cold-Replication-Funktion und FlexSync 3 sind ab sofort verfügbar. Die Veröffentlichung von DXi Cloud Share ist für das vierte Quartal 2023 geplant. FlexSync 3 für Myriad kommt voraussichtlich 2024.

