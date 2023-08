Exclusive-Tochter Ignition Technology ist spezialisiert auf die Distribution von Sicherheitslösungen in der SaaS-Welt. Durch die Vereinbarung mit Identity-Spezialist BeyondTrust ist dessen Portfolio nun auch für Partner im DACH-Raum sowie in vier weiteren EMEA-Regionen bei Ignition verfügbar.

Ignition Technology ist ein Tochterunternehmen des globalen VADs Exclusive Networks und spezialisiert auf die Distribution von Sicherheitslösungen in der SaaS-Welt. Durch die Vertriebsvereinbarung mit BeyondTrust, Hersteller intelligenter Identitäts- und Zugriffssicherheitslösungen, ist dessen gesamtes Portfolio nun auch für Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in vier weiteren EMEA-Regionen – Großbritannien, Südeuropa, den nordischen Ländern und dem mittleren Osten – bei Ignition Technology verfügbar. Bereits zuvor gehörte BeyondTrust zum Portfolio von Exclusive Networks und wird mit Ignition Technology DACH jetzt von einem dezidierten Expertenteam betreut. BeyondTrust Partner werden durch Ignition Technology sowohl vertrieblich als auch in allen technischen Belangen unterstützt.

Die Absicherung von Software-as-a-Service-Umgebungen ist ein wichtiges Element der Unternehmenssicherheit. Doch eine allgemein gültige Checkliste mit Maßnahmen für alle Unternehmen, die SaaS-Lösungen betreiben, gibt es bislang nicht. Denn Organisationen unterscheiden sich - in ihren Geschäftsprozessen, Arbeitsweisen und auch den technischen Voraussetzungen. Als Vertriebspartner und Distributor will Ignition Technology daher seinen Reseller-Partnern ein starkes Portfolio mit speziellen Sicherheitslösungen für SaaS-Umgebungen zur Verfügung und auf eine breite Basis stellen, um es für Unternehmenskunden in vielen Regionen einfach zugänglich zu machen. Ziel ist es, vor allem strategisch wichtige Vertriebsvereinbarungen mit innovativen, aufstrebenden Partnern zu schließen und damit ein breites Sicherheitsportfolio für die SaaS-Welt anzubieten. Die Muttergesellschaft Exclusive Networks unterstütze dies im Hintergrund vollwertig in allen Belangen. So würden Hersteller und Fachhandelskunden von eingespielten und optimierten Service-Portfolios und -Prozessen profitieren.

Auch Marcus Adä, General Manager von Exclusive Networks Deutschland und Regional Manager DACH, äußert sich zuversichtlich über die Partnerschaft: „Das große Engagement, das Ignition Technology darin setzt, innovative Cybersicherheitslösungen für seine Reseller-Kunden bereitzustellen, macht den Distributor zu einem idealen Partner für BeyondTrust, um seine Markteinführungsstrategie in der Region voranzutreiben."

Durch die Vertriebskooperation mit BeyondTrust holt sich Ignition Technology nach eigener Aussage einen starken Partner an Bord, der sich durch ein weitverzweigtes Reseller-Netzwerk und große Bekanntheit im Markt auszeichnet. Die integrierte Plattform und die Lösungen des Herstellers, die Identitäten, Zugänge und Endpoints im gesamten Unternehmensnetzwerk schützen, überwachen und verwalten, würden von Branchenexperten und Analysten weltweit als führend anerkannt, heißt es laut Ignition.

„Ignition Technology hat ein sehr starkes Portfolio aufgebaut, insbesondere im Bereich der SaaS-MFA- und Identitätsmanagement-Lösungen", betont Tim Stone, Regional Vice President EMEA Channels bei BeyondTrust. „Wir freuen uns sehr, Teil ihres Angebots zu sein, das bereits viele unserer Technologiepartner umfasst, mit denen wir unsere Lösungen integrieren. Mit dieser Partnerschaft erhalten die Reseller und Endkunden von Ignition Zugang zu optimierten Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Identitäts- und Zugriffsmanagement und profitieren von einer einfacheren Implementierung und größeren Sicherheit für ihre Organisationen."

„Mit der Ausweitung unserer Aktivitäten in immer mehr Länder, in denen wir gemeinsam aktiv sind, stärken wir die Partnerschaft mit BeyondTrust. Wir können unseren Partnern und Kunden durch die Kooperation in der Region hochmoderne IAM-Lösungen liefern, mit denen sie Identitäten effektiv verwalten und damit ihre kritischen Vermögenswerte schützen können – eine immens wichtige Aufgabe angesichts der steigenden Cyber-Bedrohungen", erklärt Cord Engeling, Teamlead Ignition Technology DACH.

Lesen sie mehr zum Thema