Bei der Leserwahl der Distributoren des Jahres zeichnet sich ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Noch bis Ende des Monats haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Stimme zu entscheiden, wer sich die begehrten Awards verdient hat.

Die Wahlen zu den distributors oft he year 2023 kommen langsam in die heiße Schlussphase. Nur noch etwas mehr als zwei Wochen bleiben den Resellern, um Ihr Stimmrecht zu nutzen und so mitzuentscheiden, welche ITK-Distributoren am Ende auf dem Siegertreppchen stehen. Nach knapp zwei Dritteln der Laufzeit der #doty23 lassen sich bisher schon erste Tendenzen erkennen. Dazu gehört etwa, dass es gerade einige kleinere und spezialisierte Zwischenhändler offenbar besonders gut schaffen, ihre Kunden individuell zu unterstützen und sie so rundum zufriedenzustellen. Die danken es ihnen neben regelmäßigen Bestellungen auch, indem sie sich rege an unserer Umfrage beteiligen und ihnen so einen kräftigen Schub für das Rennen um den Distri-Thron mitgeben. Dennoch sind die Spitzenplätze umkämpft, die Abstände denkbar knapp und so noch immer alles möglich.

Nutzen Sie also bitte Ihre Chance und bewerten auch Sie noch bis 30. September ihre Distributoren.

Denn mit Ihrer Stimme entscheiden Sie dabei nicht nur, wer sich am Ende die Krone aufsetzen und die begehrten Awards abholen darf. Darüber hinaus lässt sich durch die Abfrage einzelner Bewertungskategorien wie Fachkompetenz, Nachhaltigkeit, RMA-Abwicklung, Preisgestaltung und Unterstützung im Projektgeschäft am Ende auch ein detailliertes Bild zeichnen, wo die einzelnen Anbieter besondere Stärken oder möglicherweise noch etwas Nachholbedarf in ihrem Geschäft mit Ihnen haben.

Hier geht es direkt zur Umfrage.



Als kleines Dankeschön für Ihre Mühe können Sie mit etwas Glück einen der tollen Preise gewinnen.

Verlosung doty 2023

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung von ITscope.

