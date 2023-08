Es ist wieder so weit: Ab heute (14.08.2023) können die Leser der connect professional ihre ITK-Distributoren des Jahres küren und dabei mit ein wenig Glück selbst tolle Preise abräumen.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Distributor im ganzen Land? Eine Frage, die im ITK-Channel beinahe so alltäglich ist, wie Software-Updates. Denn es gibt darauf keine einfache oder gar eindeutige Antwort. Vielmehr hängt die Bewertung sehr von den eigenen Bedürfnissen und Wünschen des Partners ab. Und die haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und differenziert. Wo es früher in der Regel vor allem darum ging, den günstigsten Preis in Kombination mit der schnellsten Verfügbarkeit für Produkte zu finden, spielen heute ganz andere Faktoren eine Rolle. Moderne Distributoren müssen Handel und Systemhäuser neben der reinen Warenversorgung und Grundleistungen in Bereichen wie Logistik, Marketing und Vertrieb unbedingt mit Mehrwerten wie zusätzlichen Services, eigenen Lösungspaketen, Cloud-Angeboten und Marktplätzen unterstützen und so als Enabler für den unabdingbaren Wandel zum Servicegeschäft auftreten.

Aus ebendiesem Grund ist die Distribution – allen Unkenrufen zum Trotze – im Rahmen der digitalen Revolution innerhalb der ITK-Branche nicht obsolet geworden, sondern im Gegenteil noch viel wichtiger als je zuvor. Zugleich ist die Frage nach dem „besten“ Distributor damit deutlich komplexer und vielschichtiger geworden. Gleiches gilt selbstredend für die Antwort, die sehr vom eigenen Kunden- und Anforderungsprofil des Partners ausgeht. Genau deshalb hört die connect professional nicht bei der Frage nach dem „wer“ auf, sondern will es genauer wissen; vom einzig kompetenten Juror: Ihnen als Fachleserschaft, die täglich im Geschäft mit den Distributoren steht und ihre besonderen Kompetenzen und auch Schwächen kennt, wie kein anderer.

Ihre Stimme zählt!

Wir bitten Sie daher, sich auch dieses Jahr wieder aktiv an unserer Leserumfrage „distributors oft he year 2023“ zu beteiligen und die von Ihnen genutzten Zwischenhändler in verschiedenen Bereichen wie Fachkompetenz, Nachhaltigkeit, RMA-Abwicklung, Preisgestaltung und Unterstützung im Projektgeschäft zu bewerten. So entsteht am Ende ein detailliertes Bild, das nicht nur zeigt, welche Distributoren in der Gunst der Reseller ganz oben stehen und sich die prestigeträchtige Auszeichnung als distributor of the year verdient haben, sondern auch warum. #doty23

Hier geht es zur Umfrage.

Und auch für Sie kann sich die Teilnahme lohnen. Als kleines Dankeschön für Ihre Zeit und ihren wertvollen Input verlosen wir unter allen Teilnehmern, die ihre Bewertung abschließen, einige hochwertige Sachpreise:

Verlosung doty 2023

