Tim Britt, Director of Sales & Channel EMEA bei Dropbox

Dropbox hat einen neuen Distributor für seine Expansion im DACH-Markt gewonnen: DSD Europe vermarktet die Dropbox-Technologien ab sofort im deutschsprachigen Raum.

Dropbox hat DSD Europe als Distributor für den deutschsprachigen Raum verpflichtet. Als wichtiger Vertriebspartner soll DSD ab sofort eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Dropbox-Produkte und -Dienstleistungen für Kunden aus verschiedenen Branchen – von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Organisationen – leicht zugänglich zu machen.

Die Reichweite mache den Distributor zum idealen Partner für die Expansionsstrategie, betont Dropbox. DSD Europe sei seit seiner Gründung 2009 der erste Distributor, der eine digitale Bereitstellung von Software ermögliche. Über die DSD-Plattform könnten IT-Reseller schnell und einfach Software erwerben und innerhalb weniger Sekunden Kunden bereitstellen – unabhängig von der Unternehmensgröße und Lizenzanzahl.

Die Zusammenarbeit zwischen Dropbox und DSD wird die Verfügbarkeit der Dropbox-Produkte im DACH-Markt weiter verbessern und den Kunden ein Plus an lokalem Support bieten. „Das Know-how und das umfangreiche Vertriebsnetz von DSD werden eine wichtige Rolle bei unseren Bemühungen spielen, ein breiteres Publikum anzusprechen und unseren deutschsprachigen Kunden noch mehr Support zu bieten“, betont Tim Britt, Director of Sales & Channel EMEA bei Dropbox. „DSD Europe ist ein starker Akteur auf dem Software-as-a-Service-Markt und seine ausschließliche Konzentration auf diesen Sektor ist von großem Vorteil. Wir schätzen die Erfahrung von DSD sehr und glauben, dass diese Partnerschaft unsere Kundenbasis in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter ausbauen wird“.

Dropbox hat nach eigenen Angaben mehr als 700 Millionen registrierte Nutzer in 180 Ländern. DSD mit Hauptsitz in den Niederlanden, bietet eine Plattform für den digitalen Vertrieb von Cloud-Diensten und Software für IT-Reseller und MSPs. Über die DSD-Plattform sind Cloud-Dienste und Software von mehr als 30 verschiedenen Anbietern verfügbar. Weltweit bedient DSD nach eigenen Angaben mehr als 5.500 Reseller.