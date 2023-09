Daten-Streaming-Pionier Confluent meldet die Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit Google Cloud, welche eine schnellere, kostengünstigere Entwicklung von Echtzeit-Applikationen ermöglichen soll. Die Partnerschaft umfasst eine Reihe von Technologie-, Marketing- und Vertriebsaktivitäten.

Die langjährige Partnerschaft von Confluent mit Google Cloud soll den gemeinsamen Kunden die Verknüpfung und Verarbeitung von Echtzeit-Datenströmen im gesamten Unternehmen erleichtern und ihnen das ganze Potenzial zukunftsweisender Anwendungen und Analyseaufgaben eröffnen. Um noch mehr Unternehmen skalierbare Echtzeit-Einblicke zur Verfügung zu stellen, vertiefen Confluent und Google Cloud nun diese Partnerschaft durch eine Reihe von Technologie-, Marketing- und Vertriebsaktivitäten.

„Confluent und Google Cloud unterstützen Unternehmen bei der Bewältigung ihrer dringendsten Herausforderungen im Bereich Datenmanagement“, kommentiert Erica Schultz, President Field Operations, Confluent. „Durch unsere erweiterte Partnerschaft mit Google können noch mehr Kunden ihr Unternehmen mit Echtzeit-Daten transformieren und ihre Daten-Plattformen modernisieren, indem wir eine Brücke zwischen On-Premise/Multi-Cloud-Architekturen und Google Cloud schlagen.“

„Die Partner Awards von Google Cloud zeichnen den bedeutenden Einfluss und den Erfolg, den unsere Partner im vergangenen Jahr erzielt haben, aus", erklärt Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels bei Google Cloud. „Es freut uns, Confluent als Gewinner des Google Cloud Partner Awards 2023 auszeichnen zu können und durch die starke Partnerschaft unsere gemeinsamen Kunden weiterhin bestmöglich zu unterstützen."

Effizientere Abwicklung

Da Unternehmen verstärkt auf personalisierte Kundenerfahrungen und kontextrelevante Geschäftsprozesse setzen, steige laut Confluent die Nachfrage nach einer Echtzeit-Datenkonnektivität, die nicht ortsgebunden ist und mit der sich Applikationen in Echtzeit aktualisieren lassen. Die auf dem Google Cloud Marketplace verfügbare Confluent-Plattform ermögliche den konstanten Fluss von Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen im gesamten Unternehmen. Sie speist die Daten in führende Google Cloud-Services wie BigQuery, Google Cloud Storage, Dataflow, Dataproc und VertexAI ein und schaffe so die Voraussetzungen für zukunftsweisende Anwendungen auf den Gebieten maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Streaming-Analyse. Mit der Kombination aus Confluent und VertexAI lassen sich generative KI-Applikationen auf Basis der grundlegenden Google-KI-Modelle entwickeln und durch Echtzeit-Kontext anreichern. Zudem könnten mit der vollständig gemanagten Daten-Streaming-Plattform von Confluent der operative Mehraufwand, die Risiken und die Kosten von Apache Kafka erheblich reduziert werden, so der Daten-Streaming-Anbieter. „Viele Einsparungen der vergangenen zwölf Monate resultieren daraus, dass wir unsere Applikationen mittels Stream Processing jetzt sehr viel effizienter entwickeln können“, sagt Rob Contreras, Technical Architect, Toolstation. „Durch die Integration von Confluent in Google Cloud profitieren wir außerdem von einem übersichtlichen, einheitlichen Preismodell – ein wichtiger Vorteil angesichts knapper Budgets und niedriger Margen.“

„In der Vergangenheit mussten wir viel Zeit für das Management unserer Broker und Datenbanken aufwenden; diesen Aufwand wollten wir zumindest teilweise eliminieren. Die Confluent Cloud-Plattform war dafür die erste Wahl“, erklärt Jack Butler, Software Architect, Cargo Signal. „Dass Confluent Cloud auf dem Google Cloud Marketplace zur Verfügung steht, ist für uns ein echter Gewinn. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um unsere Infrastruktur machen, können uns auf unsere Kafka-Integrationen konzentrieren und sind insgesamt agiler geworden.“

Die erweiterte Partnerschaft zwischen Confluent und Google Cloud umfasst ein breites Spektrum an Schwerpunktbereichen und Initiativen. So soll die verstärkte technologische Unterstützung eine noch bessere Integration der Daten- und Analyseservices beider Partner ermöglichen. Dank optimierter Go-to-Market-Ressourcen könnten Google Cloud-Kunden künftig zudem leichter erkennen, welchen Mehrwert ihnen Confluent durch die bessere Abstimmung der Vertriebs-, Marketing- und technischen Teams bietet.

Langjährige Historie zwischen den Partnern

Die Erweiterung der strategischen Partnerschaft sei laut Confluent nur der jüngste Meilenstein in einer langen gemeinsamen Geschichte.

Meilensteine im Bereich Technologie-Innovation

Mit der Unterstützung von Google Cloud Private Service Connect (PSC) ermöglichte Confluent eine sichere Netzwerkkonnektivität für besonders sensible Daten, wie sie speziell in stark regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen anfallen. Inzwischen gibt es einen hybriden und globalen Zugriff über PSC-Endpunkte .

Mit den Google Cloud Ready-Validierungen für AlloyDB, BigQuery und CloudSQL stellt Confluent sicher, dass gemeinsame Kunden die vorkonfigurierten Konnektoren nahtlos verwenden können.

Durch die Einführung des vollständig gemanagten AlloyDB Sink Connector ermöglicht Confluent effizientere Datenanalyse-Anwendungen auf Grundlage von Echtzeit-Datenströmen.

Meilensteine im Bereich Partnerschaft

Google Cloud war Launch-Partner des Connect with Confluent-Programms, das Unternehmen über die native Integration von Confluent Cloud in die BigQuery-Plattform den direkten Zugriff auf Datenströme erleichtert.

Als Gründungsmitglied der Google Data Cloud Alliance war Confluent aktiv daran beteiligt, internationalen Unternehmen einen nahtloseren Zugriff und tieferen Einblick in Daten zu geben, die sie für ihre digitale Transformation benötigen.

Als Launch-Partner von Google Cloud Sovereign Solutions trug Confluent maßgeblich dazu bei, dass Unternehmen bei der Verlagerung sensibler Daten in die Cloud mehr Kontrolle und Transparenz erhalten.

