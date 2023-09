Google Cloud und Automobilzulieferer Continental haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Die Integration der Google Cloud-Lösungen für Daten und KI in Produkte der Auto-Industrie soll neue Mobilitätserlebnisse erschließen und die Entwicklung innovativer Software für Fahrzeuge fördern.

Die Partnerschaft werde das Know-how von Continental in der Automobiltechnologie mit den Daten- und KI-Technologien von Google zusammenbringen, um eine neue Generation sicherer, effizienter und nutzerorientierter Lösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln, so Google. Darüber hinaus planen die beiden Partner, ihre strategische Zusammenarbeit künftig auf weitere Bereiche auszudehnen, um letztlich die Konnektivität im Auto und die Erfahrungen für die KundInnen zu verbessern.

Sprachassistent im Auto

Als ersten großen Vorteil für die KonsumentInnen werde Continental dialogorientierte KI-Technologien von Google Cloud direkt in seinen auf Android Automotive OS (AAOS) gestützten Smart Cockpit High-Performance Computer (HPC) integrieren, um Sprachassistenten im Auto neu zu definieren. Die auf generativer KI basierenden Lösungen, die auf der IAA Mobility 2023 in München vorgestellt werden, würen den NutzerInnen neue und innovative Möglichkeiten ermöglichen, in natürlicher Sprache mit ihrem Auto zu kommunizieren.

„Dank der Zusammenarbeit mit Google Cloud können wir unsere Innovationen schneller vorantreiben und unsere Lösungen für das softwaredefinierte Fahrzeug verbessern. Die Partnerschaft wird unseren Kunden helfen, Kosten zu senken, Effizienz und Flexibilität zu steigern und einen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen“, so Philipp von Hirschheydt, Continental-Vorstandsmitglied und Leiter des Unternehmensbereichs Automotive.

Der Smart Cockpit HPC von Continental bietet eine spezifisch angepasste Systemleistung für ein vorintegriertes Funktionsset. Bereits integrierte Funktionen für Geräte-Cluster, Infotainment und visuelle Fahrerassistenz können laut Anbieter die Kosten senken und Automobilherstellern helfen, neue Fahrzeuge und Lösungen zügiger auf die Straße zu bringen.

„Unsere Partnerschaft mit Continental hat großes Potenzial, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Continental können wir unsere dialogorientierten KI-Technologien in Fahrzeuge einbringen. Dadurch befähigen wir die Automobilhersteller, leichter und schneller generative KI einzusetzen, um neue Fahrerlebnisse zu bieten“, erklärt Behshad Behzadi, VP Engineering, Google Cloud GenAI.

Daniel Holz, VP EMEA North, Google Cloud

„Wir freuen uns sehr mit Continental zusammenzuarbeiten", so Daniel Holz, VP EMEA North, Google Cloud. „Im Rahmen der Partnerschaft können wir unser Know-how bei Software, KI und Cloud Computing in der Automobilindustrie anwenden. Gemeinsam können wir so eine neue Generation vernetzter Lösungen für Fahrzeuge schaffen, die nicht nur komfortabel sind, sondern auch die Sicherheit und das Fahrerlebnis für die Insassen verbessern.“

Hauptvorteile der Kooperation

Die Hauptvorteile benennen die Kooperationspartner wie folgt:

Schnellere Innovationen: Continental und Google Cloud wollen gemeinsam neue Lösungen für die Automobilindustrie entwickeln, die sicherer, effizienter und stärker vernetzt sind.

Continental und Google Cloud wollen gemeinsam neue Lösungen für die Automobilindustrie entwickeln, die sicherer, effizienter und stärker vernetzt sind. Geringere Kosten: Die Partnerschaft soll den Erstausrüstern (Original Equipment Manufacturers / OEMs) helfen, ihre Kosten zu senken, indem sie die Komplexität und die Entwicklungszeiten reduzieren und die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen.

Die Partnerschaft soll den Erstausrüstern (Original Equipment Manufacturers / OEMs) helfen, ihre Kosten zu senken, indem sie die Komplexität und die Entwicklungszeiten reduzieren und die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen. Optimierte Benutzererfahrung: Die Lösungen, die im Rahmen dieser Partnerschaft entstehen, sollen dazu beitragen, das Benutzererlebnis für die FahrerInnen und alle FahrzeuginsassInnen zu verbessern.

