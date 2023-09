Online-Konferenzen sparen Zeit und Reisekosten und bringen die Teilnehmer spontan schnell zusammen. In den meisten Unternehmen gehören daher Konferenz-Kameras zum festen IT-Portfolio. Epos folgt diesem Trend und erweitert sein Sortiment mit der Expand Vision 5-Videobar für mittelgroße Räume.

Die neu erschienene Expand Vision 5, hier im Bundle mit einem 10,1 Zoll Touchpad, rundet das Sortiment jetzt in Richtung mittelgroße Räume ab und ist für Microsoft Teams und Zoom zertifiziert.

Epos, ursprünglich entstanden aus dem Joint Venture von Sennheiser electronic und der Demand Group – heute Teil von Demand, steht für überdurchschnittliche Sprachqualität bei Headsets und Speakerphones. Dabei haben die Entwickler bereits vor zwei Jahren den Bedarf an Kameras für Onlinemeetings erkannt und mit der Expand Vision 1, der 1M und der Vision3 (T) bereits drei Kameras für kleinere Räume auf den Markt gebracht.

Einfach und schnell installiert

Das System in unserem Test ist für professionelle Microsoft Teams- (MTR) und Zoom-Räume gedacht. Großer Vorteil dieser Raumsysteme ist, dass für die Teilnahme am Meeting kein PC oder Notebook mitgebracht werden muss. In der Videobar ist eine vollständige Android-Umgebung integriert und die Kommunikations-Apps werden darin nativ ausgeführt.

Das Touchpad ist bestens auf die Kamera abgestimmt und macht die Bedienung sehr übersichtlich und selbsterklärend. Wer Teams oder Zoom bereits mit einem persönlichen Account nutzt, findet sich hier sofort zurecht.

Die Installation zeigte sich im Test einfach und übersichtlich gestaltet. Es wird eine Netzwerkverbindung sowohl für die Kamera als auch das Touchpad benötigt und nach der Eingabe der Credentials (Zugangsdaten) geht das System online. Liegen Updates vor, werden diese bei der ersten Inbetriebnahme automatisch installiert. Mit dem USB-Modus kann die Videobar alternativ auch direkt an ein Laptop angeschlossen werden (BYOD), das reduziert jedoch die möglichen Funktionen, so ist zum Beispiel der Bildausschnitt dann nicht mehr einstellbar.

Verschiedene Modi

Die Einstellungen können bequem über das Touchpad erfolgen.

Die Einstellungen können bequem über das Touchpad erfolgen, die tiefergehenden Änderungen sind über ein Admin-Passwort geschützt. Die Anpassungen können auch aus der Ferne über die kostenlose Verwaltungssoftware Epos Manager oder das Microsoft Teams Admin-Center vorgenommen werden. Das vereinfacht die Verwaltung mehrerer Räume.

Interessant ist der Näherungssensor. Betritt jemand den Raum, wird das System automatisch gestartet. Verlässt die letzte Person den Raum, begeben sich Videobar und Touchpad in den Ruhemodus. Das spart Energie und reduziert die Nutzungsdauer.

Die Kamera und die Mikrofone lassen sich mit dezidierten Tasten auf der Oberseite der Videobar in den „Privat-Mode“ inklusive entsprechender LED-Anzeige schalten, eine Übertragung nach Außen ist dann auch über das Touchpad nicht mehr aktivierbar.

Sehr gute Bild- und Tonqualität

Das Bild ist scharf, aber nicht überzogen. Bewegungen werden flüssig wiedergegeben.

Mit 100 Grad Blickwinkel ist die 4K Kamera (Full-HD) mit Bild-Sensor von Sony für die meisten Räume gut geeignet, wobei sich das Objektiv sowohl mechanisch als auch elektronisch anpassen lässt (PTZ). Bei aktiviertem Auto-Framing bleiben alle Teilnehmer im Bild, selbst wenn ein Teilnehmer erst später dazu kommt. Der Schärfebereich liegt zwischen einem und sechs Meter und definiert damit die mögliche Raumgröße. Das Bild ist scharf, aber nicht überzogen. Bewegungen werden flüssig wiedergegeben. Die Bildausgabe erfolgt über ein beiliegendes HDMI-Kabel, ein zweiter Bildschirm lässt per USB-C anschließen. Auch Miracast wird unterstützt.

Befindet sich im Aufnahmebereich der Videobar eine Lichtquelle, zum Beispiel ein Fenster, versucht die Kamera einen Helligkeitsausgleich. Das funktioniert gut. Eine noch bessere Bildqualität ergibt sich, wie üblich, natürlich ohne zu große Unterschiede bei der Beleuchtung.

Die Vision 5 hat neben der Kamera insgesamt vier Mikrofone mit einer Reichweite von bis zu sechs Metern und zwei Stereolautsprecher integriert. Da diese aufeinander abgestimmt sind, kommt es nicht zu einem Echo im Betrieb.

Die Sprachübertragung erfolgt synchron in beide Richtungen: Hören und sprechen kann gleichzeitig erfolgen, auch bekannt als Voll-Duplex. Das trägt zu einer sehr aktiven, flüssigen Konversation bei.

Tipp vom Test-Autor Thomas Birkner: Oft taucht die Frage auf, warum Konferenzkameras eine 4K-Kamera verbaut haben, wenn doch die Konferenz-Software diese Auflösung automatisch wieder reduziert? Hintergrund ist der elektronische Zoom, der einen Teil des Bildausschnittes vergrößert. Mit einer 4K-Erfassung bleibt die Bildqualität dann vollständig erhalten. Auch für künftige hochauflösende Anwendungen sind die Geräte damit bereits vorbereitet.

Die vier digitalen Mikrofone erfassen die Sprache mit einem Winkel von 180 Grad sehr deutlich und filtern durch die Beamforming-Technologie im Test erstaunlich viel Hintergrund-Lärm aus dem Signal heraus. Die Sprache wird dabei in HD-Qualität übertragen. Dies führt zu einer deutlichen und angenehmen Wahrnehmung auf der Gegenseite, ohne die Konzentration der Teilnehmer zu überfordern. Die beiden integrierten Lautsprecher können Frequenzen bis 20.000 Hz wiedergeben, das ermöglicht bei eingespielten Videos oder Musik eine sehr gute Klangqualität.

Damit die Videobar und das Touchpad am Einsatzort verbleiben – eine vergessene Rückgabe oder eine unerlaubte Mitnahme kommen schon mal vor – verfügen beide Einheiten jeweils über eine stabile Buchse für ein Kensington Sicherungskabel.

Die Garantie beträgt zwei Jahre, auch bei gewerblicher Nutzung, und kann direkt beim Kauf mit einer ein- oder dreijährigen Verlängerung durch den Hersteller erworben werden.

Große Funktionsbandbreite zu entsprechendem Preis

Wer sich für die Epos Expand Vision 5 inklusive Touchpad entscheidet, bekommt viel geboten. Neben der einfachen Installation und Verwaltung besticht das System durch viele gute Funktionen, einfache Bedienung und sehr gute Bild- und Tonqualität. Dies hat seinen Preis, wobei der aktuelle Straßenpreis unter dem UVP des Herstellers liegt. Dies ist bei der Preis-Leistungsbewertung jedoch nicht berücksichtigt.

Lesen sie mehr zum Thema