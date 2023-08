Dank einer neuen Integrationslösung von ONEio kann Cancom seinen Partnern ab sofort eine konfigurationsfreie Anbindung der IT-Infrastrukturen ihrer Kunden bieten. Damit wird der Onboarding-Prozess für die MSPs deutlich vereinfacht und beschleunigt.

Wenn Managed Service Provider und andere IT-Dienstleister neue Kunden gewinnen, bringt das für sie im Normalfall zunächst einen erheblichen und schwer kalkulierbaren Integrationsaufwand mit sich, der einige Zeit und Ressourcen verschlingt. Diese Arbeit und die damit verbundenen Probleme will ihnen Cancom nun jedoch mit einer konfigurationsfreien Anbindung externer IT-Infrastrukturen an die eigenen Systeme und Cloud-Services erheblich erleichtern. Möglich macht das ein eigens dafür mit der Integrationslösung von ONEio geschaffener Endpunkt, über den die MSPs entsprechende Anwendungen direkt und ohne API-Konfiguration an die Systeme von Cancom anbinden können. Neben der erheblich vereinfachten Integration einzelner Anwendungen erlaubt das den Dienstleistern auch einen weitgehend automatisierten Aufbau kompletter vollintegrierter Software-Ökosysteme.

Während die Kunden ihre neuen Services damit deutlich schneller produktiv einsetzen können, kann der Dienstleister seine knappen personellen Ressourcen für andere Aufgaben nutzen und dennoch zugleich spürbar mehr Kunden durch den Onboarding-Prozess schleusen. „Durch die No-Code-Implementierung des neuen ONEiO-Endpoints können wir passgenaue Lösungen für unsere Kunden anbieten. Die Integration von Kundenanwendungen in unsere IT-Systeme wird erheblich beschleunigt, was uns und unseren Kunden mehr Zeit fürs Geschäft verschafft“, fasst Ronny Staude, Manager Enterprise Service Management Services, von Cancom, zusammen.