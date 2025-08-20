Eno übernimmt exklusiven Service für Sharps CE-Produkte

Eno vertreibt schon seit Jahren die Produkte von Sharp an den Fachhandel. Jetzt übernimmt der Distributor über sein Schwesterunternehmen ESC auch deutschlandweit den Service für die CE-Produkte des japanischen Herstellers.

Die Eno Telecom GmbH baut ihre langjährige Partnerschaft mit Sharp aus. Der Distributor ist ab sofort deutschlandweit für den Service der CE-Produkte von Sharp zuständig.

Der neue Service umfasst alle Geräte aus den Bereichen TV, Audio und Haushaltskleingeräte und ergänzt die bestehende Distributionsvereinbarung um einen Mehrwert für Händler und Endkunden. Der Eno-Unternehmenssitz in Nordhorn wird so zur zentralen Anlaufstelle für Reparatur, Austausch und Support.

Bereits seit Jahren vertreibt Eno die Sharp-Produkte an den deutschen Fachhandel. Mit der Übernahme des Servicegeschäfts durch das Schwesterunternehmen ESC International GmbH will das Unternehmen sich verstärkt als ganzheitlicher Partner in der CE-Branche positionieren.

„Unsere Kunden profitieren von einem durchgängigen Prozess aus einer Hand – von der Bestellung bis zum After-Sales-Service. Damit schaffen wir Verlässlichkeit und reduzieren Aufwand auf Händlerseite spürbar“, erklärt Rainer Büter, Prokurist bei Eno sowie Betriebsleiter beim ESC. „Die Erweiterung um den Servicebereich ist ein konsequenter Schritt in unserer Partnerschaft mit Sharp.“

