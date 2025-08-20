Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Markt > Eno übernimmt exklusiven Service für Sharps CE-Produkte

TV, Audio und Haushaltskleingeräte

Eno übernimmt exklusiven Service für Sharps CE-Produkte

20. August 2025, 16:20 Uhr | Michaela Wurm
© Eno

Eno vertreibt schon seit Jahren die Produkte von Sharp an den Fachhandel. Jetzt übernimmt der Distributor über sein Schwesterunternehmen ESC auch deutschlandweit den Service für die CE-Produkte des japanischen Herstellers.

Die Eno Telecom GmbH baut ihre langjährige Partnerschaft mit Sharp aus. Der Distributor ist ab sofort deutschlandweit für den Service der CE-Produkte von Sharp zuständig.

Der neue Service umfasst alle Geräte aus den Bereichen TV, Audio und Haushaltskleingeräte und ergänzt die bestehende Distributionsvereinbarung um einen Mehrwert für Händler und Endkunden. Der Eno-Unternehmenssitz in Nordhorn wird so zur zentralen Anlaufstelle für Reparatur, Austausch und Support.

Bereits seit Jahren vertreibt Eno die Sharp-Produkte an den deutschen Fachhandel. Mit der Übernahme des Servicegeschäfts durch das Schwesterunternehmen ESC International GmbH will das Unternehmen sich verstärkt als ganzheitlicher Partner in der CE-Branche positionieren.

„Unsere Kunden profitieren von einem durchgängigen Prozess aus einer Hand – von der Bestellung bis zum After-Sales-Service. Damit schaffen wir Verlässlichkeit und reduzieren Aufwand auf Händlerseite spürbar“, erklärt Rainer Büter, Prokurist bei Eno sowie Betriebsleiter beim ESC. „Die Erweiterung um den Servicebereich ist ein konsequenter Schritt in unserer Partnerschaft mit Sharp.“

Lesen Sie mehr zum Thema

ENO telecom GmbH SHARP Devices Europe GmbH Sharp Electronics (EUROPE) GmbH TV IT-Distribution TK-Distribution

Das könnte Sie auch interessieren

Automatisierter Fördertechnik

Eno modernisiert Logistikzentrum

Hardware zur Miete für Eno-Händler

Miete24 jetzt auch im Eno-Shop

Konzentration aufs Kerngeschäft

Eno verkauft Netzbetreibergeschäft an Mobilezone

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu ENO Telecom

Automatisierter Fördertechnik

Eno modernisiert Logistikzentrum

Hardware zur Miete für Eno-Händler

Miete24 jetzt auch im Eno-Shop

Exklusive Angebote für Händler

Black Week bei Eno

Shop und Content unter einer Adresse

Eno führt neuen Webshop ein

Robuste Mobilgeräte

Zebra-Produkte neu im Eno-Portfolio

Weitere Artikel zu ENO telecom GmbH

Zum vierten Mal in Folge

ENO Telecom erhält erneut das Bonitätszertifikat „CrefoZert“

Pfiffige Halterungen und Taschenkonzepte

ENO nimmt Fidlock ins Portfolio

Neuer Marketing- und Vertriebsleiter

Eno holt Boris Baresic zurück

Konzentration aufs Kerngeschäft

Eno verkauft Netzbetreibergeschäft an Mobilezone

Distributor im Bonitäts-Check

Vitalzustand bei Eno ausgezeichnet

Weitere Artikel zu SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

Cyberrisiken im Mittelstand

Bedenken bezüglich KI und mangelnder Vorbereitung

„Sharp IT Services“ speziell für KMU

Sharp launcht neue Sparte für Managed IT Services in Deutschland

Advertorial

Den Bürodrucker als Sicherheitsrisiko ernst nehmen und schützen

360°-Kameras und modulare LED-Walls

PIK Convention zeigt neue Trends der AV-Technik

Neuer Vice President of IT-Services

Sharp will IT-Service-Sparte europaweit ausbauen

Weitere Artikel zu SHARP Devices Europe GmbH

„Sharp MultiSync ME502“ im Test

Schweizer Messer für Konferenzen

Digital Signage

Die Warteschlange unter Kontrolle

ITK-Produkte des Jahres 2020

Profis für den täglichen Ausdruck

ITK-Produkte des Jahres 2020

Digitale Informationsdarstellung

Smarthouse Pro Produkte des Jahres 2020

Smarte Spitzenreiter

Weitere Artikel zu Sharp Devices EUROPE GmbH

Advertorial

Die Zukunft des hybriden Arbeitens auf LED mit Panoramablick

Weitere Artikel zu Sharp Electronics

Rekordumsatz im Jubiläumsjahr

Leica konkretisiert Smartphone-Pläne

Spezialdistributor mit gutem Jahresstart

DexxIT hofft auf die Trendwende

Channel Champions 2023

Das sind die Spitzenreiter unter den Channel-Manager:innen

Weitere Artikel zu Sharp Electronics (EUROPE) GmbH

Advertorial

Hybride Zusammenarbeit so leicht wie das ABC

Monitore

Interaktive Displays für effizientere Meetings

ITK-Produkte des Jahres 2019

Digitale Customer Experience

Digital-Signage-Studie

Die Zukunft der interaktiven Zusammenarbeit

Sharp

Neue A4-Serie in kompaktem Design

Weitere Artikel zu TV

E-Commerce-Riese JD.com

Chinesen steigen in großem Stil bei Mediamarkt-Saturn ein

Chinesischer E-Commerce-Riese greift zu

Mediamarkt-Mutter bekommt Übernahmeangebot von JD.com

Vertriebsleiter Hillebrand geht

Expert baut Vertriebsressort um

Siebträger plus Edel-Fernseher

Wie sich TV-Gerätehersteller Loewe neu aufstellt

CES, MWC, Gitex Europe

IFA rüstet sich gegen alte und neue Konkurrenten

Weitere Artikel zu IT-Distribution

Halbjahresumsatz über einer Milliarde

Wortmann-Gruppe bestätigt stabile Geschäftsentwicklung

distributors of the year 2025

connect professional sucht den Super-Disti

Wachstumsmotor der Gruppe

Littlebit baut Deutschland-Geschäft strategisch aus

Flexible Bezahlservices für den Channel

Exclusive Networks wächst dank Spezialisierung und Services

Zwei anonyme Investoren

Siewert & Kau: Neustart unter neuem Namen

Weitere Artikel zu TK-Distribution

Digitalisierungsoffensive

Enreach Contact ein Jahr kostenfrei – für Handwerksbetriebe

Sysob Gipfeltreffen 2025

Bergwind im Channel

Fsas Technologies Summit 2025

Viel Neues für den Fsas-Channel

Verschlüsselte Speicherlösungen

Hart 4 Technology vertreibt Apricorn-Produkte auch in DACH-Region

Top News der Woche

Also setzt auf das Plattformgeschäft – KW 22

Matchmaker+
WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies
Securepoint GmbH

Securepoint GmbH
nexspace data centers GmbH

nexspace data centers GmbH
d.velop AG

d.velop AG
ECOM Electronic Components Trading GmbH

ECOM Electronic Components Trading GmbH
elektrofachkraft.de

elektrofachkraft.de