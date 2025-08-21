Xerox mit neuem Präsidenten und COO

Neuer Präsident und COO bei Xerox: Louie Pastor

Xerox hat mehrere Personalien bekanntgeben: So wird Louie Pastor neuer Präsident und Chief Operating Officer. Auch ein neuer Chief Revenue Officer wurde ernannt.

Noch bis zum 31. August wird John Bruno seine operative Funktion als Präsident und COO ausüben, er hatte diese Posten Ende 2022 übernommen (connect professional berichtete). Bruno werde laut Unternehmensangaben eine CEO-Position außerhalb des Unternehmens wahrnehmen, als Mitglied des Xerox-Vorstandes aber weiterarbeiten. In dieser Funktion werde er den Vorsitz des neu gegründeten Integrationsausschusses übernehmen und die Fusion von Xerox und Lexmark beaufsichtigen.

Als Nachfolger Brunos steht bereits Louie Pastor fest. Er wurde zum 1. September als Präsident und COO ernannt. Aktuell ist Pastor Chief Administrative Officer und Global Head of Operations. Zudem leitet er das Xerox Reinvention Office sowie die Global Business Services Organisation. In dieser Funktion hat er die globalen Abläufe umstrukturiert und unternehmensweite Verbesserungen in den Bereichen IT, Cybersicherheit, Analytik und betriebliche Effizienz vorangetrieben.

„Ich möchte John dafür danken, dass er ein echter Change Agent war. Er hat unser Betriebsmodell und unser Managementsystem überarbeitet und die Neugestaltung sowie die Umstrukturierung des Vorstands vorangetrieben. Zudem hat er strategische Akquisitionen wie die von ITsavvy und Lexmark geleitet“, sagte Steve Bandrowczak, Chief Executive Officer bei Xerox. „Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe und freuen uns darauf, weiterhin mit ihm im Vorstand zusammenzuarbeiten. Ich bin ebenso zuversichtlich, dass Louie unsere nächste Umsetzungsphase erfolgreich leiten wird. Gemeinsam werden sie einen reibungslosen Übergang und anhaltende Dynamik gewährleisten.“

Neuer Chief Revenue Officer bei Xerox: Jacques-Edouard Gueden

Noch eine weitere Personalie gab Xerox bekannt: Neuer Chief Revenue Officer werde demnach Jacques-Edouard Gueden, ebenfalls mit Wirkung zum 1. September. Er ist derzeit als Chief Channel and Partner Officer für die indirekte Print-Go-to-Market-Einheit des Unternehmens verantwortlich. Künfig solle er auch die direkten Print-Go-to-Market-Einheiten des Unternehmens führen.

