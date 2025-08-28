Smart Country Convention: Digitalisierung im öffentlichen Sektor

Die Smart Country Convention lockt 2025 mit über 900 Sessions auf sieben Bühnen nach Berlin – genauer gesagt in die 15.000 m² große Halle „hub27“ auf dem Messegelände. Ergänzt wird die Location durch eine Dachterrasse und Übergänge zu den Hallen 25 und 26.

Die Smart Country Convention 2025 zeigt vom 30. September bis 2. Oktober in Berlin praxisnahe Ansätze zur digitalen Transformation von Verwaltung, Städten und Regionen – mit über 900 Sessions, 650 Speaker:innen und vielfältigen Networking-Formaten.

Die Smart Country Convention 2025 (SCCON) soll als zentrale Plattform für die digitale Transformation in Verwaltung, Kommunen und öffentlichen Einrichtungen dienen. Veranstaltet von Bitkom e.V. und der Messe Berlin, richtet sich das Event an Fach- und Führungskräfte aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Mit über 18.000 erwarteten Teilnehmenden, mehr als 900 Sessions und rund 70 Workshops wolle die SCCON praxisnahe Ansätze und strategische Entwicklungen sichtbar machen.

Wie der Veranstalter mitteilt, sollen zahlreiche Persönlichkeiten aus Bundesministerien, Landesregierungen sowie der Digitalwirtschaft auf der SCCON vertreten sein. Dazu zählten unter anderem Karsten Wildberger (BM für Digitales), Andrea Nahles (BA), Daniela Gerd tom Markotten (Deutsche Bahn), Agnes Heftberger (Microsoft Deutschland) und Sebastian Steinhäuser (SAP). Insgesamt seien rund 650 Speaker auf sieben Bühnen vorgesehen.

Fachprogramm mit Fokus auf Smart City, KI und Registermodernisierung

Die digitale Jobwall, erstmals präsentiert auf der SCCON 2024, wird voraussichtlich auch 2025 in der Career Lounge in Halle 25 zentrale Stellenangebote aus Verwaltung, Wirtschaft und Forschung sichtbar machen.

Das Programm der SCCON 2025 decke laut Angaben der Organisatoren ein breites Themenspektrum ab: von Verwaltungsdigitalisierung über Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit bis hin zu Mobilität und smarter Infrastruktur. Zu den thematischen Höhepunkten gehörten unter anderem der Smart City Index Award, Panels zur Cloud-Nutzung in der Verwaltung sowie Workshops zur Registermodernisierung und IPv6-Migration. Ergänzt werde das Angebot durch sechs Weiterbildungsformate der Bitkom Akademie.

Programm-Highlights Dienstag, 30. September 14:45 Uhr Smart City Index-Awards auf der Plaza Stage 16:00 Uhr Workshop zur Praxis urbaner Datenplattformen 16:45 Uhr Registermodernisierung in der Praxis – Erfolge und Ausblick Mittwoch, 1. Oktober 10:00 Uhr Panel: Smart City als Staatsaufgabe mit Politik, Kommunen, Städtetag 15:00 Uhr Bund-Länder-Panel auf der Arena Stage 15:45 Uhr Cloud & KI in der Verwaltung mit Vertretungen der Länder, SAP, ITZBund 17:00 Uhr Smart Country Startup Awards & Startup Night auf der Plaza Stage Donnerstag, 2. Oktober 10:00 Uhr IPv6‑Migration: die erste Phase als Probelauf mit Modellbehörde 11:15 Uhr Digital Default für Kommunen – Digitale Daseinsvorsorge diskutiert 13:30 Uhr Panel zur digitalpolitischen Governance in der Bundesregierung

Networking, Matchmaking und kommunaler Austausch

Neben dem Bühnenprogramm biete die SCCON zahlreiche Formate zur Vernetzung. Das „International Matchmaking“ des Enterprise Europe Network solle Organisationen aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft europaweit zusammenbringen. Zudem seien Netzwerktreffen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie ein Career Day zur beruflichen Orientierung geplant.

Veranstaltungsdetails und Teilnahme

Die Smart Country Convention findet vom 30. September bis 2. Oktober 2025 auf dem Messegelände Berlin statt. Veranstalter der SCCON sind Bitkom e.V. und die Messe Berlin. Die Teilnahme ist kostenfrei und über den Online-Ticketshop möglich. Die Programmstruktur und das Speaker:innen-Portfolio werden regelmäßig aktualisiert und ergänzt; auch hier aktuell einzusehen.

