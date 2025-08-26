Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Markt > Christian Böing wird CEO der Accompio Gruppe

Managed Service Provider

Christian Böing wird CEO der Accompio Gruppe

26. August 2025, 10:15 Uhr | Sabine Narloch
© Accompio GmbH

EOS Partners hat Christian Böing zum neuen CEO der Accompio Gruppe ernannt. Er wird die Position zum 1. September übernehmen und wolle Accompio in eine neue Wachstumsphase führen.

Die Accompio Gruppe soll zu einem führenden Managed Service Provider in Deutschland weiterentwickelt werden – dieses Vorhaben wollen die Gesellschafter und das Management mit der Berufung von Christian Böing bekräftigen. Der Fokus der Weiterentwicklung solle laut Unternehmensangaben auf Innovation, Kundenorientierung und gezieltem Wachstum im Rahmen der bestehenden Buy-&-Build-Strategie liegen. 

Böing bringt rund 15 Jahre Erfahrung in C-Level-Positionen mit, davon 13 Jahre als CEO in der IT-, Hosting-, Telekommunikations- und Cloud-Branche. Zuletzt leitete er den IaaS-Anbieter Contabo. Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu Strato, Ionos und Vodafone, wo er jeweils strategische Führungsverantwortung übernahm. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen digitales Wachstum, Transformation, internationale Skalierung und Private Equity. 

„Ich freue mich sehr, accompio in die neue Wachstumsphase zu führen und gemeinsam mit dem Team Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Investoren zu schaffen. Als führender Managed Service Provider mit starkem regionalem Netzwerk, technologischem Know-how und einer wachstumsorientierten Private-Equity-Struktur sehe ich enormes Potenzial“, erklärt Böing.

Unter dem Dach der Accompio Gruppe sind mehrere IT-Dienstleister vereint. Das Angebotsspektrum des IT-Managed-Service-Providers fokussiert auf IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen, digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. EOS Partners ist Hauptgesellschafter der Accompio Gruppe. 

Anbieter zum Thema

G DATA CyberDefense AG
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

connect professional Personalie Managed Services Managed Service Provider
Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu connect professional

Kritische Infrastruktur im Fadenkreuz

Cyberangriffe auf Energiebranche: Risiken und Abwehr

Webinar-Tag: Energieeffizientes RZ

Vorträge und Roundtable zu fortschrittlicher RZ-Technik

Benefit-Plattform für B2B-Partner

Vorteilshero startet Partnerprogramm für IT-Vertrieb

Auch Streaming-Anbieter vertreten

Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie

Cloud-PBX-Test Österreich

Innosoft überzeugt mit perfekter Stabilität und hoher Qualität

Weitere Artikel zu Personalie

Führungswechsel

Xerox mit neuem Präsidenten und COO

Stärkung der DACH-Region

Proofpoint ernennt Thomas Mierschke zum Area Vice President DACH

Jörn Lüthje ist SVP Finance

Neuer Finanzchef bei TA Triumph-Adler

Wechsel von der Konzerntochter Aproda

Stefan Heim wird neuer Vice President bei Bechtle

Andreas Bahr übergibt an Führungsduo

Generationswechsel bei Easybell

Weitere Artikel zu Managed Services

Impossible Cloud und Nakivo

Souveräne Backup-Lösung für den europäischen Markt

Kaisers Kolumne

Wie viel Begeisterung brauchen Kunden?

Kooperation von Nobix und HP

Neues WaaS-Angebot für KMU

Kaisers Kolumne

13 Prozent MSP-Wachstum: Easy going oder hohe Hürde?

Elements-Plattform

Avepoint mit neuen Sicherheitsfunktionen

Weitere Artikel zu Managed Service Provider

IT-Workflow-Verwaltung

GoTo integriert HaloPSA in LogMeIn Resolve

Kaisers Kolumne

Wenn KI unsere Mails schreibt – was könnten wir verlieren?

DACH-Meeting der GTIA

IT-Channel Community trifft sich in München

Neue Workforce Experience Plattform

HP macht Partner zu Managed Service Providern

IT-Systemhäuser und MSSP im Dialog

Gelungener Auftakt der Anqa-Roadshow

Matchmaker+
Vodia Networks GmbH

Vodia Networks GmbH
ECOM Electronic Components Trading GmbH

ECOM Electronic Components Trading GmbH
HP Deutschland GmbH

HP Deutschland GmbH
AfB gemeinnützige GmbH

AfB gemeinnützige GmbH
nexspace data centers GmbH

nexspace data centers GmbH
Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG