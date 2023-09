Pure Storage und Microsoft haben eine erweiterte Partnerschaft bekanntgeben. Diese solle Unternehmen bei einer schnelleren Cloud-Einführung unterstützen.

Mit der mehrjährigen strategischen Produkt- und Go-to-Market-Partnerschaft zwischen Pure Storage und Microsoft wollen die beiden Unternehmen Enterprise-Storage-Funktionen vorantreiben. In diesem Zuge wolle man die Speicherfunktionen von Pure Storage in die nativen Microsoft Azure-Services einbringen; dabei solle die neue Premium SSD v2 von Azure genutzt und in die Azure VMware Solution (AVS) in der Preview eingeführt werden.

„Diese erweiterte Partnerschaft zwischen Pure Storage und Microsoft stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, der ein neues Zeitalter der Cloud-Migration einläutet und letztlich eine schnellere und kostengünstigere Einführung von Cloud-Diensten ermöglicht“, so Ajay Singh, Chief Product Officer, Pure Storage. Die Pure Cloud Block Store for Azure VMware Solution sei dabei nur ein erster Schritt. Man wolle die Zahl der geschäftskritischen Anwendungsfälle in den nächsten Jahren erhöhen, so Singh weiter.

Laut Angaben von Pure Storage sei die Pure Cloud Block Store for Azure VMware Solution nun in 16 Azure-Regionen weltweit als Preview verfügbar. Anwender:innen sollen damit unter anderem die Möglichkeit haben, Storage und Compute unabhängig voneinander nach Bedarf zu skalieren.

Die Hochverfügbarkeits- und Cloud-Replikationsfunktionen von Pure Storage sollen die Disaster-Recovery-Ziele auf AVS ermöglichen, die mit minimaler Rechenleistung und bedarfsgerecht skalierbarem Speicher konfiguriert werden können. Daraus könnten Kosteneinsparungen für die Disaster-Recovery-Strategie des Kunden resultieren.

Die Speicherstrategie könne vereinfacht und vereinheitlicht werden. Durch die Verwendung derselben Datenmanagementplattform sowohl vor Ort (On-Premises) als auch in der Cloud. Dadurch ließen sich demnach Daten leichter nachverfolgen, verwalten, bereitstellen und eine konsistente Multi-Cloud-Governance für die Unternehmensdaten bieten.

Optimierungsmöglichkeit für AVS-Kosten

Darüber hinaus sollen sich AVS-Kosten optimieren lassen. Mit der Komprimierungs- und Deduplizierungstechnologie von Pure Storage sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, eine hohe Datenreduzierungsrate bei VMware-Workloads in Azure zu erzielen. In Kombination mit der Fähigkeit von Pure Storage, die Kosten für Blockspeicher von den Rechenkosten zu entkoppeln, könnte dies bedeuten, bei speicherintensiven Workloads Einsparungen im Vergleich zu ihren Basiskosten zu erzielen.

„VMware Cloud bietet eine konsistente und moderne Infrastruktur für alle Anwendungen, über jede Cloud hinweg, mit niedrigen TCO. Wir freuen uns, dass Pure Storage dem Azure VMware Solution Partner-Ökosystem beitritt. Mit Pure Cloud Block Store für Azure VMware Solution können bestehende VMware- und Pure-Storage-On-Prem-Kunden jetzt zu Azure VMware Solution migrieren und modernisieren. Dabei können sie ihre Investitionen in Prozesse, Kenntnisse und Fähigkeiten in Zusammenhang mit VMware und Pure Storage im Unternehmen beibehalten“ sagt Narayan Bharadwaj, Vice President, Cloud Solutions, von VMware.

