Cloud oder nicht Cloud: Die Frage ist eigentlich schon längst zugunsten der Cloud beantwortet. Allerdings zögern in puncto ERP-System viele Unternehmen. Das bestätigt auch eine aktuelle Studie von D.velop zum Einsatz von Microsoft Dynamics.

Der Markt für ERP- und CRM-Lösungen ist in Bewegung. Gerade die Frage des Betriebsmodells ist für viele Unternehmen noch nicht abschließend geklärt. Denn auch wenn Unternehmen die Cloud in vielfältiger Weise bereits nutzen: Ein ERP-System wird dann doch nicht von heute auf morgen vom On-Premises-Betrieb in die Cloud verlagert.

Der Software-Entwickler D.velop aus Gescher hat nun in einer Trendstudie konkret zum Einsatz von Microsoft Dynamics nachgefragt. Dabei ging es einerseits um die genutzten Betriebsmodelle (Cloud, On-Premises) im ERP-Bereich in den befragten Unternehmen; andererseits wurde gefragt, welche Microsoft Dynamics-Lösungen derzeit genutzt werden. Auch die Pläne zur Nutzung von ERP-/CRM-Lösungen im Allgemeinen und Microsoft Dynamics-Lösungen im Speziellen wurden abgefragt.

On-Premises noch stark vertreten

Laut den Ergebnissen setzen noch 45 Prozent der befragten Unternehmen auf den klassischen On-Premises-Betrieb für ihre Dynamics-Lösungen. 65 Prozent dieser Unternehmen planen allerdings eine Migration in die Cloud, der Großteil davon in den nächsten zwei Jahren. Jedoch gaben auch 40 Prozent der befragten Unternehmen an, derzeit noch die bereits abgekündigte Dynamics-Version „Navision“ einzusetzen.

„Da viele KMUs, aber auch mittelständische Unternehmen noch immer Microsoft Dynamics-Versionen (Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, etc.) auf ihrer eigenen Infrastruktur im Unternehmen (On-Premises) betreiben, haben wir uns nicht nur auf die bereits verfügbaren Cloud-/SaaS-Lösungen (Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 Sales) der Microsoft Suite beschränkt, sondern die Umfrage auf alle aktuell verfügbaren bzw. eingesetzten Microsoft Dynamics-Versionen

ausgeweitet“, erklärt André Schnibbe, Senior Account Executive bei D.velop, das Vorgehen.

Aktuelles Betriebsmodell

Dadurch dass viele Unternehmen noch On-Premises unterwegs sind, werde sich mittelfristig eine „große Anzahl an Migrationsprojekten ergeben“, so Schnibbe, zumal die „Strategie von Microsoft, viele Dynamics-Anwendungen zukünftig nur noch in der Cloud anzubieten“, diesen Trend befeuere.

Ein ähnliches Vorgehen verfolgt SAP mit S/4Hana, das Walldorfer Unternehmen hatte vor Kurzem angekündigt, beispielsweise KI-Innovationen nur noch für die Cloud-Variante verfügbar zu machen (connect professional berichtete).

Die Trendstudie zeigt zudem die Bedeutung von Third-Party-Lösungen im Microsoft Dynamics-Umfeld: 58 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie offen für diese Art der Erweiterung der MS Dynamics Standard-Lösungen seien.

Methodik: An der Trendstudie „Einsatz von Microsoft Dynamics: Aktueller Status und zukünftige Pläne“ beteiligten sich 116 Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland durch Ausfüllen eines Online-Fragebogens. Die Umfrage wurde von Februar bis März 2023 durchgeführt.

