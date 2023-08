Eigentlich ist Christoph Schwarz andere Zweiräder gewohnt. Sein „Bock“ ist etwa eine Suzuki Intruder VS800 Bopper. Dass er aber Benzin im Blut und somit die perfekte Wahl für die geplante Tour ist, war schnell klar.

Jabra und Distributor Herweck verbinden Hybrid Working mit italienischer Leichtigkeit und schicken Christoph Schwarz von Herweck mit seiner Vespa auf Tour, um die Möglichkeiten von Hybrid Working zu präsentieren. Auf der zehntägigen Agenda stehen mehrere Stopps: von Saarbrücken bis nach Dänemark.

Jabra veranstaltet zusammen mit Distributor Herweck eine Inspiration Tour. Dabei fährt Christoph Schwarz von Herweck auf einer Vespa vom Herweck-Hauptsitz in der Nähe von Saarbrücken über mehrere Stationen bei verschiedenen Partnern nach Kopenhagen und wieder zurück mit einem letzten Zwischenstopp bei Gregor Knipper von Jabra. Er ist dabei zehn Tage unterwegs, vom 21. bis zum 31. August, und kombiniert bei der Tour hybrides und mobiles Arbeiten mit italienischer Leichtigkeit.

Mit der Tour werden die Hybrid Work Showrooms, die mit Jabra-Produkten und bene-Möbeln ausgestattet sein werden, offiziell eröffnet.

Anlass für die Tour ist die offizielle Eröffnung der Hybrid Work Showrooms, die mit Jabra-Produkten und bene-Möbeln ausgestattet sein werden. Die beiden Unternehmen haben sich zusammtengetan, um die Kombination von technischen Lösungen und stylischen sowie funktionalen Büromöbeln zu demonstrieren. Im Oktober diesen Jahres finden zudem noch Events in den bene-Showrooms in Hamburg, Köln und München statt, sowie eines in Leipzig (dieses allerdings nicht bei bene). Die Zusammenarbeit mit bene wird laut Jabra langfristig sein. Sowohl in Köln als auch in Hamburg wird Christoph Schwarz mit seiner Vespa haltmachen und seinen Arbeitsplatz aufschlagen.

Wer die Vespa unterwegs entdeckt und ein Foto davon auf LinkedIn postet, könnte eines von drei Jabra PanaCast 20 gewinnen.

Im Rahmen der Inspiration Tour veranstalten Jabra und Herweck zudem ein Gewinnspiel: Verlost werden alle Produkte, die Christoph Schwarz während seiner Reise vorstellt, unter den Teilnehmer:innen. Dabei muss man sich mit Namen und Mailadresse beim Gewinnspiel anmelden. Der große Hauptgewinn? Noch ein Geheimnis.

Zusätzlich gibt es ein Find & Win: Wer die Vespa unterwegs entdeckt, sollte sie fotografieren und das Foto auf LinkedIn unter dem Hashtag #wearegenerationhybrid posten. Als Belohnung werden unter allen Beiträgen drei Jabra PanaCast 20 verlost.

Weitere Informationen unter: https://www.wearegenerationhybrid.com/inspiration-tour/

Die Tourdaten im Detail Datum Ort 21. August Bickenbach 21. August Ransbach-Baumbach 22. August Bad Emstal 22. August Kassel 23. August Salzgitter 23. August Braunschweig 24. August Lübeck 24. August Wismar 25. bis 27. August Jabra Headquater Ballerup (Kopenhagen) 28. August Flensburg 29. August Hamburg 30. August Verl 31. August Bad Camberg 31. August Aull 31. August Koblenz (beo Gregor Knipper)

